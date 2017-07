Nepal afirma que jovens nepalesas são traficadas para Macau

O organismo responsável pelo combate ao tráfico humano no Nepal afirmam que jovens mulheres estão a ser traficadas para Macau. O último relatório publicado no país dá também a conhecer queixas decorrentes de fraudes relacionadas com oportunidades de trabalho no território, avançou o serviço em língua inglesa da TDM.

De acordo com o “Trafficking in Persons National Report” (Relatório Nacional de Tráfico de Pessoas, em português), o gabinete nepalês especializado no combate tráfico humano recebeu três denúncias ligadas a Macau. Num dos casos registados, foram prometidos empregos a 34 pessoas na África do Sul, no Iraque e em Macau. As vítimas acabaram por ser abandonadas em Banquegoque, na Tailândia.

O relatório, referente aos anos de 2015 e 2016, aponta provas de contrabando e tráfico humano, nomeadamente de jovens nepalesas, noticiou a TDM. O mesmo documento menciona um alegado caso de exploração sexual de uma empregada doméstica, que foi noticiado pela imprensa do território.