USJ recebe fundos para aprofundar estudo sobre soluções naturais para águas costeiras de Macau

O estudo será financiado pelo projecto “Drop by Drop” em parceria com a Las Vegas Sands e terá como objectivo a investigação de soluções e aplicações para o melhoramento da qualidade das águas no ecossistema de Macau através de plantas nativas. Os investigadores da Universidade de S. José vão também explorar o potencial dos mangais na redução dos riscos relacionados com as águas costeiras, assim como o melhoramento e protecção da biodiversidade nos diferentes ecossistemas locais.

O Instituto de Ciência e Meio Ambiente da Universidade de São José (USJ) vai receber fundos para aprofundar o estudo sobre a integração de soluções baseadas na natureza nas infra-estruturas das cidades tendo em vista a optimização da gestão dos recursos de água e a redução de riscos relacionados com inundações. Com o apoio financeiro da Fundação Clean the World e da Las Vegas Sands, os investigadores da USJ vão dar seguimento às suas pesquisas no âmbito do projecto “Soluções baseadas na natureza para um Macau mais limpo e seguro”.

“Numa colaboração entre a Fundação Clean the World e os co-fundadores da iniciativa Las Vegas Sands, o projecto ‘Drop by Drop’, irá reinvestir o capital dos esforços na administração da água em três projectos inovadores em Las Vegas, Macau e Singapura”, pode ler-se no comunicado divulgado pelas duas entidades.

Segundo a informação veiculada, a USJ será a primeira organização a receber financiamento destas duas entidades para dar seguimento às investigações sobre soluções baseadas na natureza tendo em vista a optimização da gestão dos recursos de água e a redução de riscos relacionados com inundações. “Uma das primeiras organizações selecionadas para receber financiamento é o Instituto de Ciência e Meio Ambiente da Universidade de São José, que está a investigar formas de melhorar a qualidade da água local por meio do uso de plantas pantanosas nativas, especialmente mangais, como purificadores naturais para a poluição da água. O estudo de pesquisa, intitulado ‘Soluções baseadas na natureza para um Macau mais limpo e seguro’, irá também explorar potenciais benefícios gerados para a cidade, como a redução de riscos relacionados com a água (inundações devido ao impacto de tempestades), ecossistema de reabilitação e manutenção, bem como melhoria e protecção da biodiversidade nos ecossistemas costeiros e locais considerados zonas húmidas”, refere a Las Vegas Sands e a Fundação Clean the World em comunicado.

“Estamos muito entusiasmados por apoiar este projecto inovador que vai de encontro ao compromisso da Sands ECO360 com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Os serviços do ecossistema podem criar benefícios para o meio ambiente e as comunidades, e esperamos apoiar e explorar este tópico juntamente com a USJ”, afirmou Katarina Tesarova, vice-presidente sénior de sustentabilidade global da Sands.

O estudo irá avaliar os mecanismos pelos quais os mangais podem ser utilizados para a fitorremediação, processo pelo qual as plantas e tecnologia podem ser combinados para limpar solo, ar e água contaminados. O estudo também investiga a eficiência dos mangais em áreas húmidas e outras plantas selecionadas na remoção de poluentes da água através de tanques experimentais. O projecto está sob gestão da investigadora do USJ, Karen Tagulao.

“Estamos entusiasmados por ver os resultados deste importante estudo que visa a melhoria da qualidade da água costeira em Macau. É exatamente por isso que a Sands desenvolveu o projecto Drop by Drop. Com essa iniciativa, os recursos serão alocados para a melhoria dos sistemas globais de água, uma gota de cada vez”, disse Sam Stephens, director executivo da Fundação Clean the World.