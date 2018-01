Ex-primeiro-ministro Mahathir Mohamad eleito candidato da oposição da Malásia

A coligação de partidos que formam a oposição na Malásia elegeu o veterano ex-primeiro-ministro Mahathir Mohamad como candidato às eleições gerais que devem ter lugar antes de Agosto.

Mahatir, de 92 anos, governou a Malásia entre 1981 e 2003 à frente da Organização Nacional para a Unidade Malaia (UNMO), partido do qual se afastou em 2016, na sequência de um escândalo de corrupção que afectou o atual chefe de Governo, Najib Razak.

O acordo prevê que Mahathir lidere o governo no caso de vencer as eleições até que possa ser substituído pelo seu antigo protegido e depois adversário e principal líder da oposição, Anwar Ibrahim, actualmente na prisão acusado de sodomia, segundo o jornal The Star.

Anwar Ibrahim denunciou o processo contra si como uma tentativa de acabar com a sua carreira política depois de ter levado a oposição à vitória em termos de votos nas eleições de 2013, o que não impediu, porém, a reeleição de Najib Razak, favorecido pela lei eleitoral.

Anwar Ibrahim termina de cumprir a pena de prisão de cinco anos a que foi condenado a 8 de Junho e, se a oposição vencer as eleições, deverá iniciar os procedimentos para que lhe seja concedido um perdão real que lhe permita desempenhar um cargo público, anunciou o seu partido, durante a apresentação do acordo, no domingo.

A aliança da oposição também acordou que Wan Azizah Wan Ismail, a mulher de Anwar, seja nomeada vice-primeira-ministra e em que circunscrições se apresentará cada uma das quatro formações que constituem a coligação.

Anwar foi vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças do Governo de Mahatir até que, em 1998, após enfrentar o primeiro-ministro, foi expulso da UNMO, destituído das suas funções e acusado por crimes de abuso de poder e sodomia.

Mahatir, que continua a ser uma figura influente na vida política da Malásia, abandonou a UMNO após enfrentar Najib depois de este ter sido acusado de receber nas suas contas bancárias pessoais 700 milhões de dólares do fundo de investimento público 1MDB.

Najib e 1MDB negaram ter cometido qualquer delito e uma investigação levada a cabo pela procuradoria malaia ilibou o primeiro-ministro em Janeiro de 2016.

A UNMO é a principal formação da Frente Nacional, a coligação que governa a Malásia desde a independência, em 1965.