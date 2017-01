Gripe aviária: Taiwan abateu quase cem mil galinhas

Mais de 93.846 galinhas foram abatidas em Taiwan devido a oito surtos de gripe aviária desde o início do ano, informaram ontem as autoridades da Formosa.

Os dois surtos levaram ao sacrífico de 30.032 aves, em duas explorações em Yunlin, no sudoeste do país, informou o Departamento de Inspeção e Quarentena do Executivo de Taipé. Noutros países da região, nomeadamente no Japão e na Coreia do Sul, também foram registados diferentes surtos de gripe aviária que obrigaram ao sacrifício de milhões de aves.