UM realiza conferência online sobre ensino superior em Macau

O Centro de Estudos de Macau (CMS) e a Faculdade de Educação (FED) da Universidade de Macau (UM) realizaram ontem uma conferência online sobre a situação actual e o futuro do Ensino Superior em Macau. Durante o evento, diversos especialistas e académicos debateram vários assuntos relacionados com o desenvolvimento do ensino superior em Macau, revelou a instituição em nota de imprensa.

A conferência, refere a mesma nota, começou com a discussão de “várias questões macro no ensino superior, incluindo a história da formação de professores em Macau ao longo do século passado e as oportunidades e desafios para as instituições de ensino superior neste momento”. Os participantes exploraram algumas questões actuais “numa perspectiva micro, incluindo a colaboração academia-indústria em humanidades e ciências sociais no contexto do desenvolvimento da Área da Grande Baía”.

A UM refere que outros tópicos discutidos na conferência incluíram “se o ensino superior em Macau criou professores de escrita necessários nas escolas primárias e secundárias, o modo de avaliação da aprendizagem para os alunos de graduação e o estado actual da educação nacional para os alunos universitários”.

Durante a conferência, o director da FED, Wang Chuang, disse que, na gestão do ensino superior, “Macau deve aprender com a experiência ocidental avançada, mantendo as tradições da cultura chinesa e as características únicas de Macau, de modo a encontrar um caminho que se adapte ao território e desenvolver políticas de ensino superior conducentes a longo prazo na Área da Grande Baía”.

Por seu turno a directora do CMS e deputada da Assembleia Legislativa, Agnes Lam, referiu que o ensino superior em Macau teve dois começos. “O primeiro foi com a fundação do Colégio de São Paulo, em 1594, e o segundo foi com o estabelecimento da Universidade da Ásia Oriental – antecessora da Universidade de Macau – em 1981”. De acordo com a mesma responsável, “as instituições de ensino superior de Macau têm uma missão ainda maior no século XXI. Para além de ensinar, pesquisar e servir a sociedade, têm a responsabilidade de promover a diversificação económica de Macau de forma a servir melhor Macau e a Grande Baía”.