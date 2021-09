Taxa de ocupação hoteleira cresceu 27 pontos percentuais entre Janeiro e Agosto

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os dados relativos à ocupação hoteleira relativa ao mês de Agosto. Segundo os números das autoridades, entre Janeiro e Agosto deste ano a taxa média de ocupação hoteleira foi de 50,5%, o que representa um acréscimo de 27 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos primeiros oito meses do ano, hotéis e pensões hospedaram um total de cerca de 4,5 milhões de indivíduos. Assim, o número hóspedes registou um crescimento de 108,1% face ao período homólogo de 2020. Já o período médio de permanência dos hóspedes em Macau correspondeu a 1,8 noites, ou seja, mais 0,1 do que entre Janeiro e Agosto de 2020.

A DSEC diz também que no mês de Agosto registou-se uma taxa de ocupação média dos hotéis de 38,4%, mais 25,1 pontos percentuais em termos anuais. Contudo, a taxa diminuiu 25,3 pontos percentuais em comparação com o mês de Julho de 2021. Isto deve-se ao “reforço da inspecção exigida para a entrada e saída que surgiu no mês de Agosto deste ano”, explica a DSEC.

Em Agosto, os hotéis e pensões hospedaram 435 mil indivíduos, registando-se um aumento de 136,8%, em termos anuais. Salienta-se que o número de hóspedes do interior da China foi de 300.000, registando uma subida de 573,9%, porém, o de hóspedes locais, que foram 109 mil, diminuiu 11,7%. O período médio de permanência dos hóspedes situou-se em 1,8 noites, mais 0,4 noites, em termos anuais.

A DSEC diz também que em Agosto de 2021 existiam 115 hotéis e pensões abertos ao público, menos um face ao mês homólogo de 2020, disponibilizando um total de 36 mil quartos de hóspedes, ou seja, mais 2,8%. O organismo explica também que o número de visitantes em excursões locais equivaleu a cerca de dois mil.

Por seu turno, o número de residentes de Macau que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens correspondeu a cerca de seis mil, dos quais 94,7% se deslocaram ao interior da China. No período de Janeiro a Agosto de 2021 o número de visitantes em excursões locais totalizou 34 mil, mais 262,9%, face ao mesmo período de 2020 e o de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens foi de 124 mil, mais 37%.