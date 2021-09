Pouco mais de 10 mil pessoas não participaram na testagem em massa. 476 são residentes

FOTOGRAFIA GCS

O Governo revelou ontem que a grande maioria das pessoas que não fizeram o teste de ácido nucleico são não-residentes ou turistas, que já nem se encontram no território. Dos 10.194 indivíduos que não cumpriram a obrigação, quase meio milhar são residentes. Os que se recusam a fazer o teste ainda terão uma oportunidade de, até às 9h de hoje, regularizar a situação, caso contrário arriscam a uma observação médica forçada de 14 dias.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde revelaram ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, que 10.194 pessoas não realizaram o teste de ácido nucleico obrigatório da testagem em massa decretada pelas autoridades locais. Apesar da grande maioria dessas pessoas serem não-residentes ou turistas – e por isso já se encontram fora de Macau -, ainda existem 476 residentes locais que não cumpriram o dever. “Criámos uma equipa dos serviços de proximidade para a realização de testes de ácido nucleico junto de pessoas em lares e na comunidade que tenham dificuldade em se deslocarem, mas há uma pequena parte da população que recusa fazer o teste. Vamos dar um prazo até às 9h de amanhã [hoje] para que façam o teste, caso contrário, a polícia irá ao domicílio dessas pessoas exigir que façam o teste, e se ainda assim não o quiserem fazer, serão colocados 14 dias em observação médica”, afirmou Tai Wa Hou, médico-adjunto da direcção do hospital público e responsável pelo programa de vacinação da RAEM.

O mesmo responsável voltou a apelar à vacinação contra a Covid-19, lembrando que só assim se consegue atingir a barreira imunitária que todos anseiam. “Ainda falta muito para os 80% de vacinados. Estamos pouco acima dos 50% e isso é muito pouco. Temos de reforçar mais a necessidade de vacinação”, admitiu Tai Wa Hou.

Leong Iek Hou deu uma achega ao que o colega referiu, defendendo que “como a taxa de vacinação em Macau é ainda baixa, só com um aumento é que o Governo pode pensar em alterar as medidas” em vigor. “Taiwan, Hong Kong e algumas partes da China continental são consideradas de médio risco, mas os outros países do mundo são de alto risco”, explicou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença.

As autoridades sanitárias também explicaram o porquê da mudança dos pacientes que estavam em observação médica no Golden Crown China Hotel para outros hotéis. “Mudámos, acima de tudo, para melhorar a situação psicológica dessas pessoas. 135 foram colocados no Sheraton e os restantes no Treasure Hotel. Agora vamos proceder à desinfecção completa do Golden Crown”, explicou o responsável pelo programa de vacinação da RAEM, que acrescentou que todos os hotéis têm estado a colaborar. “O Sheraton até disponibiliza termómetro em todos os quartos.”

O Corpo de Polícia de Segurança Pública também revelou que, a partir de agora, vai ter agentes deslocados em cada um dos hotéis de quarentena, designados pelo Governo da RAEM, para fiscalizar se as medidas dos Serviços de Saúde estão a ser seguidas, caso contrário, “apresenta-se uma queixa ao Ministério Público para prosseguir com a investigação”.

Dados relativos ao dia de ontem mostram que foram administradas até ao momento 667.489 doses de vacinas contra a Covid-19. 360.658 pessoas foram inoculadas, sendo que a primeira dose já foi administrada a 51.736 indivíduos e 308.922 pessoas estão totalmente imunizadas, com duas doses. Nas últimas 24h, ocorreram 14 notificações de eventos adversos (14 eventos adversos ligeiros e nenhum grave, tendo sido oito casos relacionados com aa vacina inactivada da chinesa Sinopharm e seis casos da vacina mRNA da germânica BioNTech). Desde o início do programa de vacinação em Macau que ocorreram 2.924 notificações de eventos adversos, tendo sido a sua maioria (2.916) considerados adversos ligeiros e apenas oito graves.