DSAL apoiou 2.691 pessoas a encontrar emprego desde o início do ano

Desde o início do ano, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) deu apoio a um total de 2.691 pessoas a encontrarem emprego. Segundo o organismo, só na primeira metade do mês de Setembro 154 cidadãos foram contratados com o apoio da DSAL.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) diz ter ajudado na contratação de 2.691 pessoas desde o início deste ano através de diversos planos. Num comunicado divulgado ontem, o organismo garante estar atento à evolução do mercado de trabalho e a ajudar os candidatos a integrarem-se no mercado laboral o mais rapidamente possível.

Só nas duas primeiras semanas de Setembro, a DSAL terá ajudado a que 154 pessoas tivessem sido contratadas através dos serviços de emprego. Na primeira metade deste mês, a DSAL contactou um total de 1.060 candidatos a emprego, tendo 451 pessoas comparecido às entrevistas, das quais 113 foram contratadas. Além disso, nas sessões extra de emparelhamento de emprego organizadas pelas autoridades nas primeiras semanas de Setembro, foram contratados mais 41 cidadãos.

Outras 2.251 pessoas foram contratadas, ao longo de 2021, através das medidas habituais e específicas de emparelhamento. A DSAL diz que, no período entre Janeiro e 17 de Setembro do corrente ano, compareceram em entrevistas 7.916 pessoas encaminhadas pelo organismo. Destas, 1.886 foram contratadas. Estes cidadãos foram contratados para os sectores da construção civil, serviços de segurança, limpeza, restauração, retalho e serviços prestados a empresas.

A DSAL organizou também 14 acções de recrutamento de grande envergadura, em conjunto com as seis operadoras de jogo, tendo encaminhado um total de 2.797 candidatos que foram contactados pelas empresas para a entrevista, sendo que, de acordo com os resultados fornecidos, 440 candidatos foram contratados.

Em Junho do corrente ano, a DSAL lançou de novo o Plano de Estágio “Criar Melhores Perspectivas de Trabalho”, acrescentado postos de estágio para diferentes sectores e a oportunidade de escolher dois postos de trabalho para entrevista, bem como alargado o âmbito dos destinatários aos graduados do ensino superior do ano de 2020. Este plano recebeu um total de 964 pedidos, tendo sido admitidos 552 estagiários. Até ao dia 23 de Setembro, 421 jovens admitidos iniciaram os respectivos estágios, com os restantes a ter início gradualmente.

Também o plano de formação subsidiada recebeu cerca de 1.750 inscrições. O Plano de formação subsidiada orientada para o aumento das competências técnicas contou com 421 inscrições e o Plano de formação subsidiada orientada para a empregabilidade teve um total de 1.325 pessoas inscritas. A DSAL também lançou um plano de estágios na Alibaba, em Hangzhou. Este programa deu apoio a 17 jovens para realizarem estágios naquela empresa.

