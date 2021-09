Associação Akisá disponibiliza cursos com certificado de nível 1 de escalada

A associação Akisá dedica-se a organizar eventos de cariz desportivo entre a comunidade local. Além do futebol masculino, este clube promove também campeonatos de matraquilhos, jogos de Playstation e outras actividades ao ar livre, como escalada e jogos tácticos. João Calado, organizador da associação, partilhou com o PONTO FINAL algumas das actividades em agenda.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

A associação local Akisá está a promover uma segunda ronda do curso de escalada, nível 1, que terá lugar no dia 31 de Outubro. O evento, que terá a duração de um dia inteiro, vai ser realizado no Bairro do Hipódromo na parede de escalada da DSEDJ, das 10 da manhã até às 10 da noite, sendo que o curso será constituído em duas partes: a de teoria, que durará duas horas, e a práctica a durar 8 horas. O curso vai ser organizado pela associação profissional de escalada denominada de ‘Youth Leadership Explore’.

João Calado, vice-presidente do Conselho Fiscal da associação, explicou ao PONTO FINAL acerca do que consiste este evento e também um pouco sobre a recente formada associação. “O Akisá já surgiu como associação no ano passado. Veio de uma ideia do pessoal que jogava futebol em Hác-Sá, daí ter surgido o nome da associação que alude a esse campo de futebol”, contou.

A associação que de momento tem duas equipas de futebol, uma sénior e outra de veteranos que participam nas diferentes competições que vão havendo no território. “A equipa sénior, por exemplo, vai participar na segunda divisão da ‘bolinha’, integrando assim os torneios que vão havendo cá por Macau. Ao mesmo tempo, enquanto associação, neste momento temos cerca de 120 associados que pagam uma quota anual que é de 120 patacas, e são concedidos um cartão electrónico com o qual podem ter desconto em diferentes restaurantes e lojas por Macau”, revela.

Além do futebol masculino, este clube, denominado oficialmente de Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Akisá, dedica-se a promover diferentes actividades em língua inglesa entre a comunidade. “Este ano já fizemos um curso de escalada, ou ‘Sport Climbing’, em Março, que é um curso com certificado ‘Level 1’, que é o dia inteiro, exactamente o mesmo que estamos a promover outra vez. O curso foi e é organizado pela a associação ‘Macau Youth Leadership Explore Association’. Entrei em contacto com essa associação para organizar o curso, porém pedi que fosse dado em língua inglesa porque normalmente eles só dão cursos e certificados de escalada em chinês, e eles mostraram-se receptivos a isso”, frisou.

O primeiro curso, realizado em Março, quando foi publicitado na página de Facebook da associação teve bastante aderência, de tal forma que várias pessoas já não conseguiram participar. Assim, resolveu-se fazer uma segunda edição, com a cooperação dessa mesma outra associação profissional de escalada.

João Calado, que é o responsável por organizar as actividades não relacionadas com o futebol, assinala que os cursos estão abertos a todos, desde que sejam maiores de idade. “Este cursos são para todos, não só para os nossos associados, mas também para qualquer pessoa que queira participar. Neste caso o preço para os não associados são apenas 100 patacas a mais, porque a ideia é também fazer com que as pessoas se associem a nós, para que o Akisá possa crescer”, explica.

Outro evento que a associação vai repetir é o ‘Airsoft Activity’, que foi feito também em Março. “Agora vamos fazê-lo outra vez em Novembro, porque como o ‘Sport Climbing’, teve muita saída”, referiu ao PONTO FINAL. Outros eventos realizados pela associação no passado foram um torneio de matraquilhos em Maio, juntamente com o torneio de Fifa da Playstation & Sports, no mesmo dia, com a participação de mais de 30 pessoas.

Para o curso de certificação do primeiro nível de escalada ‘Sport Climbing’ no dia 31 de Outubro o máximo de participantes é 8 pessoas. Além do curso para adultos há também outro curso para crianças dos 6 aos 12, que será uma actividade mais informal de duas horas. “O curso para as crianças é só para terem uma experiência daquilo, enquanto que para os adultos será mesmo um curso de certificação onde se aprende a fazer os nós, fazer a escalada devidamente, portanto temos de ficar nos papéis de alpinista, e também na parte da pessoa que está cá em baixo só a dar assistência a segurar a corda”, refere João Calado.

O certificado no fim do curso permite que a pessoa esteja apta a fazer escalada nível 1 internacionalmente. O material será todo providenciado pela associação, menos a roupa própria, que ficará a cargo dos participantes.