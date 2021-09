Vitório Cardoso eleito para a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova

Vitório Cardoso garantiu lugar na Assembleia Municipal de Proença-a-Nova, nas eleições autárquicas de Portugal. A eleição do presidente da secção de Macau do Partido Social Democrata (PSD) mereceu o aplauso da comunidade macaense.

Vitório Rosário Cardoso, natural de Macau, foi ontem eleito para a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova. O empresário e presidente da secção de Macau do Partido Social Democrata (PSD) entrou na corrida como número dois à Assembleia Municipal numa coligação entre sociais-democratas e CDS-PP. A coligação acabou por eleger cinco mandatos à Assembleia Municipal e Vitório Cardoso garantiu o lugar de deputado municipal.

No entanto, o Partido Socialista (PS) foi a força mais votada em Proença-a-Nova, quer para a Assembleia Municipal, onde garantiu dez assentos, quer para a Câmara Municipal, tendo João Lobo sido reeleito como Presidente da Câmara com 64% dos votos.

Numa publicação no Facebook, Vitório Cardoso dá destaque à sua eleição como deputado à assembleia do município pertencente a Castelo Branco. O macaense deixa agradecimentos aos proencenses e dedica a sua eleição à família e também à comunidade macaense.

Vitório Cardoso garante que, enquanto deputado municipal, vai “servir o povo de Proença-a-Nova”. Esta é “a terra sagrada dos meus antepassados paternos, o que muito me honra poder estar ao serviço do concelho de Proença-a-Nova, ao serviço do bem comum e das nossas tradições”, afirma no Facebook.

Ao PONTO FINAL, Rita Santos, conselheira das Comunidades Portuguesas, contou que foi o próprio Vitório Cardoso a dar-lhe a notícia, na manhã de ontem. “E eu imediatamente dei os meus parabéns”, frisou. Para Rita Santos, “é um grande orgulho” que a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova conte com um macaense.

A conselheira sugeriu até que Vitório Cardoso possa vir a usar o seu lugar para “estreitar as relações económicas, comerciais e culturais entre Macau e aquele município, servindo Macau como plataforma para estreitar relações com a China e os países de língua portuguesa”.

Rita Santos adiantou também que Vitório Cardoso tem estado a trabalhar em prol de Macau. “Esta manhã estivemos a conversar e ele disse que, se a pandemia melhorar, ele irá, através de Macau, convidar empresários ou governantes da zona do Delta do Rio das Pérolas para poderem visitar essa cidade que tem muitas oportunidades de investimento e de estreitamento na área da cultura”, afirmou Rita Santos.

Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses (ADM), também quis felicitar Vitório Cardoso pela sua eleição: “É sempre um regozijo. É sempre de felicitar. É um macaense que se destaca num ‘profile’ mais fora do comum, ficamos contentes”.

O PONTO FINAL pediu um comentário a Vitório Cardoso a propósito da sua eleição para a Assembleia Municipal de Proença-a-Nova. No entanto, o macaense não quis prestar declarações: “Não discuto ou abordo política interna portuguesa com meios de comunicação social estrangeiros”.