Macau regista 67.º caso. Infectada chegou de Hong Kong

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Autoridades sanitárias revelaram ter detectado mais um caso importado. A paciente, uma residente na região vizinha, tem 37 anos e já estava a cumprir período de observação médica no Treasure Hotel.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde revelaram ontem, durante a conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, que detectaram mais uma infecção por SARS-CoV-2 em Macau.

Numa altura em que o território realiza testes em massa à população, uma residente de Hong Kong, com 37 anos, que chegou a Macau no passado dia 19 de Setembro e já se encontrava a cumprir período de observação médica obrigatório no Treasure Hotel, testou positivo ao novo coronavírus, depois de ter tido resultados negativos numa primeira fase. A mulher foi inoculada com duas doses da vacina chinesa Sinovac. “Considerando que teve um historial de viagem pelo Médio Oriente e pela Europa, poderá tratar-se de uma recaída de uma infecção prévia, sendo para já considerado um caso importado, e não uma nova infecção relacionada com os casos já detectados nos últimos dias. Ainda assim, e uma vez que os dois hotéis têm uma ligação interna entre si, não podemos, para já, afastar essa possibilidade”, afirmou aos jornalistas o director dos Serviços de Saúde, Alvis Lo, assegurando que as autoridades vão continuar a monitorizar a situação.

O mesmo responsável explicou ainda que as amostras recolhidas junto da paciente revelam resultados de virulência muito baixa. Ao mesmo tempo, os anticorpos não apresentavam sinais de infecção recente.

Alvis Lo aproveitou ainda a conversa com os jornalistas para dar aquilo que considerou ser uma achega importante. “A observação médica é uma medida necessária. Não podemos dispensar a observação médica. Há quem diga que agora a situação já está mais suavizada e questiona a necessidade de exigirmos quarentenas de 14 ou 21 dias. Mas há realmente esta necessidade e por enquanto é indispensável.”

Foi também informado ontem que, até às 15h, foram testadas 607.432 pessoas, tendo recebido resultados de 449.448, todos negativos. Os testes, relembraram as autoridades, terminam hoje às 15h.

Os Serviços de Saúde também revelaram que a primeira ronda de testes de ácido nucleico aplicados a residentes nas zonas vermelha e amarela, onde residem o 65.º e o 66.º casos de Covid-19, deu negativa. O teste também foi realizado a cerca de 680 pessoas consideradas de contacto próximo ou que compartilharam o itinerário dos dois casos.

O Centro de Operações de Protecção Civil anunciou que “com efeito imediato, se não houver grande multidão de pessoas agendadas na fila fora de uma estação de teste de ácido nucleico, as pessoas podem simplesmente se dirigir às estações sem qualquer tipo de marcação prévia”. O Código de Saúde para pessoas que não realizem o teste obrigatório até às 15h de hoje passará à cor amarela.

Alvis Lo fez ainda um balanço positivo das primeiras 48h da segunda testagem em massa, considerando que “ocorreram melhorias significativas” e “obteve-se uma melhor amostragem. “Conseguimos ter uma melhor amostragem do que a última ronda de testes. Os resultados a publicar também foram mais rápidos do que na primeira ronda. Isto deveu-se à grande participação da população. Claro que há sempre lugar a melhorias. Não podemos só considerar o factor temporal como o sucesso ou insucesso de uma testagem em massa. A população também já está muito mais sensibilizada para colaborar. Os responsáveis, onde me incluo, visitaram todos os postos e conseguiu-se ver que a ordem é muito melhor. Quando há um posto com mais pessoas conseguimos mobilizar os recursos de recolha da amostragem e assim atenuar a situação de concentração de pessoas”, notou Alvis Lo.