Analistas prevêem semana pouco dourada em Macau

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Risco de surto de Covid-19 na comunidade afasta visitantes. Semana dourada de 1 a 7 de Outubro impactada, dizem analistas. Status quo de Macau “pode muito bem arrastar-se para 2022 ou até mesmo para 2023”, nota o Credit Suisse. A JP Morgan vai mais longe e fala em sector do jogo “inviável” nas actuais condições.

Metade dos visitantes oriundos da China continental que planeavam visitar Macau durante a Semana Dourada de Outubro já cancelaram a sua viagem, referiram ontem analistas, citados pelo portal Inside Asian Gaming (IAG).

A probabilidade de cancelamentos das deslocações à região administrativa especial aumenta com o passar dos dias na aproximação à primeira semana de Outubro, bem como com o aumento das restrições locais e fronteiriças.

Aquilo que poderia ser uma lufada de ar fresco para o sector do jogo, em particular, e para economia de Macau, em geral, apresenta-se agora como um cenário desolador, a poucos dias de um dos períodos mais movimentados para o turismo local.

Especialistas citados pelo IAG, reagiram com alguma apreensão aos novos episódios da pandemia de Covid-19 no território. Os analistas do Credit Suisse Kenneth Fong, Lok Kan Chan e Sardonna Fong afirmaram categoricamente que “40 a 50% dos jogadores cancelaram sua viagem com a preocupação de que a situação pudesse arrastar-se por mais tempo do que o esperado e eles precisariam ser colocados em quarentena quando retornassem ao continente. Na verdade, ouvimos dizer que vários jogadores enfrentaram quarentena obrigatória no retorno de Macau nos últimos dias.”

DS Kim, Amanda Cheng e Livy Lyu da norte-americana JP Morgan relembraram que da última vez que medidas semelhantes foram postas em prática – o que ocorreu quando um agregado familiar de quatro pessoas testou positivo no início de Agosto –, o resultado acabou por se traduzir no pior mês de receitas brutas de jogo em Macau, desde Setembro do ano passado. “O momento destas novas restrições dificilmente poderia ser pior, já que a indústria estava a preparar-se para uma sólida demanda durante a próxima Semana Dourada”, referiu a equipa da Ásia-Pacífico da JP Morgan, que acrescentou: “Embora ainda haja a possibilidade das restrições de viagem serem suspensas antes ou durante a Semana Dourada, achamos que é uma conclusão precipitada que será um feriado nada dourado, pois muitos jogadores provavelmente cancelarão as viagens para evitar o risco de ficarem em quarentena.”

Ainda de acordo com o Credit Suisse, o status quo actual pode ser a indicação de que notícias piores estão a caminho, visto que, ao contrário de algumas jurisdições regionais, a China, assim como as duas RAE, têm mostrado poucos indícios de afastamento de uma política de tolerância zero em relação à doença que assola o mundo. “Com a incerteza sobre as vacinas contra a nova variante Delta, é improvável que a China mude de rumo. E isso significa que a situação actual de Macau pode muito bem arrastar-se para 2022 ou até mesmo para 2023”, notaram os responsáveis do banco suíço de investimento.

A JP Morgan, numa visão particularmente pessimista, descreveu o sector do jogo de Macau como actualmente “inviável” até que as autoridades locais possam dar mais clareza sobre planos de reabertura total. A empresa lembrou ainda o anúncio recente das alterações propostas às leis do jogo da cidade e o impacto que isso teve nas operadoras e concessionárias de jogo locais, com especial enfoque nas cotações bolsistas em Hong Kong.

Ainda assim, alguns especialistas do sector admitem que a actual travessia no deserto pode ser encarada como uma oportunidade de longo prazo.

Recorde-se que a RAEM entrou em “estado de prevenção imediata” e lançou uma campanha de testagem em massa por três dias que termina hoje, pelas 15h, devido ao aparecimento de dois casos locais de infecção por Covid-19, relacionados, depois da chegada de um residente de Macau, oriundo da Turquia, individuo que acabou por ser o foco do problema. Ao mesmo tempo, quem entrar em Zhuhai vindo de Macau entre as 6h de 26 de Setembro e as 0h de 29 de Setembro também terá que entrar em quarentena por 14 dias.

