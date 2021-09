Actividade industrial regista queda em 2020

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os resultados do inquérito industrial referente ao ano passado, segundo os quais se registaram menos estabelecimentos relativos às indústrias. De acordo com a DSEC, em 2020 estavam em actividade em Macau 884 estabelecimentos industriais – incluindo as indústrias transformadoras, bem como a produção e distribuição de electricidade, gás e água. Ou seja, menos 16 do que em 2019.

Em 2020, havia 11.473 trabalhadores do sector industrial, menos 1.080, em termos anuais. A DSEC diz também que em 2020 as receitas dos estabelecimentos cifraram-se em 9,39 mil milhões de patacas, descendo 19,7%, face a 2019 e as despesas fixaram-se em 7,05 mil milhões de patacas, diminuindo 18,4%.

O excedente bruto anual situou-se em 2,34 mil milhões de patacas, caindo 23,3%. O valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, foi de 4,68 mil milhões de patacas, diminuindo 13,5% em termos anuais. Além disso, a formação bruta de capital fixo correspondeu a 1,14 mil milhões de patacas, ou seja, menos 34,3%, informa a DSEC.

As receitas das indústrias transformadoras foi de 5,46 mil milhões de patacas, diminuindo 23,9%, em termos anuais e as despesas 5,09 mil milhões de patacas desceram 18,3%. Em 2020 o excedente bruto foi de 368 milhões de patacas e o valor acrescentado de 1,82 mil milhões de patacas, caindo 61% e 29,5%, respectivamente. A formação bruto de capital fixo destas indústrias equivaleu a 123 milhões de patacas, decrescendo 54%.

O número de estabelecimentos de produção e distribuição de electricidade, gás e água manteve-se nos 6 e o pessoal ao serviço era composto por 1.118 trabalhadores, mais 13, em termos anuais. Em 2020 as receitas destes estabelecimentos cifraram-se em 3,93 mil milhões de Patacas, diminuindo 13,1%, em termos anuais, devido ao consumo da água e da electricidade ter descido face a 2019.