Três novos casos precipitam estado de prevenção imediata e mais uma ronda de testes em massa

Foram detectados em Macau três novos casos de Covid-19. O primeiro dos quais foi detectado num residente que tinha chegado da Turquia e estava em quarentena no Golden Crown China Hotel. Os outros dois casos foram diagnosticados em trabalhadores desse mesmo hotel. A situação fez o Governo levantar o estado de prevenção imediata e avançar para nova ronda de testes em massa a toda a população. Foram também suspensas as aulas, bem como o plano de vacinação.

Três novos casos de Covid-19 em Macau, dois deles detectados na comunidade, fizeram com que o Governo avançasse para nova ronda de testes em massa, que decorrem até amanhã. O risco de surto fez com que as autoridades suspendessem as aulas e também o plano de vacinação.

O primeiro destes casos foi detectado num homem de nacionalidade turca, residente de Macau. O homem, de 31 anos, chegou a Macau no dia 18 de Setembro, proveniente da Turquia, através de Singapura. Após a chegada, foi colocado em quarentena no hotel designado Golden Crown China. No momento da chegada, o resultado do teste de anticorpos foi consistente com o comportamento após a vacinação. No entanto, o teste de ácido nucleico realizado na passada quinta-feira à noite deu positivo e o homem foi levado para o Centro Clínico de Saúde Pública, no Alto de Coloane. Este é considerado o 64.º caso em Macau.

Após o diagnóstico do residente turco, os funcionários do hotel realizaram testes de ácido nucleico e aí foram detectados mais dois casos, ambos em agentes de segurança do Golden Crown China Hotel, um deles com 27 anos e o outro com 32 anos. Estes são os casos 65 e 66, respectivamente, e ambos foram depois levados para o Centro Clínico de Saúde Pública.

O itinerário dos casos

Ambos os cidadãos nepaleses circularam por Macau nos últimos dias. Os Serviços de Saúde rastrearam o percurso de ambos. No dia 19 de Setembro, o 65.º caso, que vive na Rua da Palmeira, na zona do Patane, saiu de casa pelas 6h30 da manhã, foi à pastelaria San Wo Heng às 6h45 e apanhou o autocarro 33 às 6h48 e transferiu-se depois para o autocarro 37 na paragem Chun U Villa, para ir para o Golden Crown. Após o trabalho, às 19h51, apanhou o MT1 na paragem do aeroporto para a Praça de Ferreira do Amaral e depois apanhou o 33 para casa, onde chegou entre as 20h30 e 20h45.

No dia 20 de Setembro, saiu de casa pelas 6h38 da manhã e foi à mesma pastelaria. O homem voltou a apanhar o autocarro 33 e depois o 37 até ao hotel onde trabalha. No final do dia, apanhou o MT1 às 19h55 até à Praça de Ferreira do Amaral e depois voltou a pé para casa, onde chegou pelas 20h53. No dia seguinte, o homem saiu de casa pelas 6h44 e apanhou o autocarro 26A na Rua da Ribeira do Patane às 6h51, tendo depois mudado para o autocarro 37 em direcção ao hotel. Após o trabalho, apanhou o MT1 às 19h52 e trocou na Ferreira Amaral para o 20h16, tendo chegado a casa entre as 20h30 e as 20h45.

No dia 22 de Setembro, saiu de casa pelas 6h38, apanhou o autocarro 33 às 6h47 e depois o 37 até ao hotel. Às 19h53 apanhou o MT1 e depois o 33, tendo chegado a casa novamente entre as 20h30 e as 20h45. No dia 23, saiu de casa às 6h44, apanhou o 26A, mudou para o 37 até chegar ao Golden Crown. No final do dia, apanhou o MT1, às 19h53, e depois o 33 até casa, tendo chegado entre as 20h30 e 20h45. No dia 24, saiu de casa pelas 6h45, apanhou o 33 e depois o 37 até ao hotel onde trabalha. No final do dia, foi notificado de que o seu teste tinha sido positivo e depois encaminhado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Já o caso 66, que vive na Avenida de Horta e Costa, no dia 19, saiu do serviço no Golden Crown China Hotel pelas 7h53 da manhã, apanhou o MT1 às 7h56 e depois o 25B até à paragem da Escola Pui Ching até casa, onde esteve com os indivíduos com quem vive. Nesse mesmo dia, pelas 18h, saiu de casa, apanhou o autocarro 25 e depois o 37 até ao Golden Crown. Saiu do serviço na manhã do dia 20, pelas 7h57, apanhando o autocarro 36 e depois o 33 até à Avenida Almirante Lacerda, tendo depois caminhado para o Mercado Vermelho até chegar a casa. Nessa tarde foi à Rua da Emenda comprar comida e depois voltou para casa às 17h15.

Às 18h29, saiu de casa, apanhou o 25B e depois o 37 até ao hotel. Às 7h59 apanhou o MT1 e depois o 25 até à Escola Pui Ching e às 8h42 estava em casa. Pelas 18h21, saiu de casa, apanhou o 25 e depois o 37 até ao hotel e às 7h57 do dia 22 de Setembro regressou a casa através do autocarro MT1 e depois o 25B até à paragem do Jardim Lou Lim Ioc. Utilizou um sanitário público na Rua da Barca e foi para casa. Nessa tarde, saiu de casa às 18h26, apanhou o 25B e o 37 novamente até ao hotel. Na manhã seguinte, apanhou o MT1 e depois o 25 até à Escola Pui Ching, onde foi à loja Saint Honoré, tendo depois regressado a casa. Pelas 15h50 do dia 23, saiu com a namorada até ao McDonald’s e depois foram até à Rotunda de Carlos da Maia, tendo voltado a casa sozinho pelas 16h26. Às 18h30 voltou a sair de casa para o hotel através dos autocarros 25 e 37. No dia 24, apanhou o MT1 e 25B até casa. Às 17h53 desse dia saiu, apanhou o 25 e depois o 37 até ao Golden Crown.

Declarado estado de prevenção imediata

O facto de estes dois pacientes terem circulado por Macau nos últimos dias fez com que o Governo declarasse o início do estado de prevenção imediata, uma vez que Macau “está em risco de sofrer um surto do novo tipo de coronavírus na comunidade”, lê-se no comunicado das autoridades. As autoridades anunciaram também nova testagem em massa para toda a população. Os testes começaram na tarde de sábado e prolongam-se até terça-feira às 15h.

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, explicou no sábado que os testes em massa têm como objectivo detectar de forma rápida eventuais casos na comunidade, acrescentando que esta segunda ronda de testes vai seguir o programa de melhoria dos trabalhos, tendo sido tomadas as medidas necessárias para a marcação prévia e canais prioritários para pessoas com necessidades especiais com marcação. Quem não realizar o teste de ácido nucleico até à tarde de terça-feira ficará com o Código de Saúde amarelo.

As autoridades definiram também as zonas duas zonas que foram fechadas e estão sob controlo, na Rua da Palmeira e na Avenida de Horta e Costa. Foram colocados sob observação 317 moradores relacionados com o caso 65, na zona da Rua da Palmeira, incluindo o Edf. Tak Lei, o Edf. Veng Hoi e a Rua da Palmeira n.º 35. Já na zona vermelha relacionada com o caso 66, na Avenida de Horta e Costa, foram colocados em isolamento um total de 128 moradores do Edifício Palácio, blocos C e D. Os moradores destas zonas realizaram a primeira ronda de testes, tendo todos os resultados sido negativos. Há actualmente 52 postos para a realização de testes.

Devido aos testes em massa, os Serviços de Saúde decidiram suspender o plano de vacinação até terça-feira. As autoridades também indicaram que os serviços de consulta externa de especialidade – incluindo consulta externa, imagiologia, patologia clínica, sala de endoscopia do serviço de Medicina Interna, sala de diagnóstico e tratamento do serviço de urologia, serviços de reabilitação da consulta externa – também estão suspensos até novas indicações. O mesmo acontece com cirurgias não urgentes e serviços de diálise peritoneal.

Aulas suspensas

Devido aos casos agora detectados, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) decidiu suspender as aulas do ensino presencial nas escolas do ensino não superior e nas instituições do ensino superior até ao dia 3 de Outubro. De acordo com uma nota oficial divulgada na tarde de sábado, a medida pretende contribuir para os trabalhos de prevenção da epidemia. A DSEDJ aproveitou também para apelar a todos os estudantes, nomeadamente, os estudantes transfronteiriços, para que permaneçam em casa, para evitar a circulação de pessoas.

Por outro lado, o Instituto de Acção Social (IAS) também anunciou a suspensão do funcionamento das creches subsidiadas, dos centros de cuidados especiais diurnos e dos centros comunitários até ao dia 3 de Outubro. Até dia 3 de Outubro, continuam suspensas as visitas aos quartos dos utentes de todos os lares de idosos e de reabilitação.

Teste de ácido nucleico com 48 horas necessário para sair do território

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que todos os indivíduos que saiam de Macau terão de apresentar um certificado de teste de ácido nucleico com resultado negativo emitido nas últimas 48 horas. A medida teve início no sábado. As autoridades apelam ainda para que as pessoas só saiam de Macau em caso de necessidade e indicou que o Instituto de Acção Social (IAS) incumbiu a Caritas para acolher pessoas com necessidades devido à evolução da epidémica no Centro de Serviços “Vui Ieng”, na Ilha Verde.

Zhuhai exige quarentena a residentes de Macau

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, informou, na conferência de imprensa de sábado, que as autoridades de Zhuhai exigem quarentena de 14 dias aos residentes de Macau. A medida começou às 6h da manhã de domingo e prolonga-se até quinta-feira, dia 30 de Setembro. Além disso, as autoridades de Hong Kong também interromperam o programa de isenção de quarentena aos residentes de Macau que se desloquem ao território vizinho.

PJ alerta para burla que envolve testes em massa

Após ter sido anunciado o novo plano de testes em massa, a Polícia Judiciária (PJ) divulgou um comunicado a dizer que um cidadão se queixou de que tinha recebido uma chamada telefónica desconhecida em que a pessoa ao telefone alegou ser trabalhador dos testes de ácido nucleico, solicitando ao residente que desse informações pessoais. As autoridades pediram para que os cidadãos se mantenham atentos para prevenirem burlas telefónicas.

Encerradas instalações desportivas

O Instituto do Desporto (ID) também informou que as instalações desportivas afectas ao organismo estarão encerradas ao público. As classes de recreação e manutenção do Desporto para Todos previstas para o dia 25 de Setembro, o Desporto e saúde posto de atendimento e informação previsto para o dia 26 de Setembro, as classes de recreação e manutenção do Desporto para Todos, as aulas das escolas desportivas juvenis, os estágios, as acções de formação e as competições organizadas pelas associações desportivas serão suspensas, acrescenta o ID.

Fundação Macau apela ao cancelamento ou adiamento da realização de eventos subsidiados

A Fundação Macau divulgou um comunicado a apelar aos beneficiários do apoio que cancelem ou adiem a realização dos projectos por este organismo subsidiados e cumpram as instruções dos Serviços da Saúde. Em relação aos eventos cancelados, caso estes ocasionem custos, os beneficiários poderão ser reembolsados enquanto apresentem os títulos no momento da entrega do relatório, mas o montante está sempre no âmbito das despesas autorizadas, avisou a Fundação Macau.

Hotel Sheraton passa a ser usado para quarentenas

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) anunciou no sábado que, tendo em conta as necessidades previstas na sequência dos casos confirmados em Macau, o Hotel Sheraton vai passar a ser usado como hotel designado para observação médica. O hotel, situado no Cotai, disponibiliza cerca de 2.000 quartos.

Autoridades garantem que bens de primeira necessidade são suficientes

O Conselho de Consumidores e a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) frisaram que o ‘stock’ dos bens de primeira necessidade é suficiente e que a respectiva mercadoria tem vindo a chegar constantemente. Por isso, as autoridades apelam a que os residentes não comprem em excesso.

SAFP suspendem apresentação de teste

Devido à realização dos testes em massa, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) decidiram suspender, durante esta semana, a apresentação do certificado de teste de ácido nucleico por parte dos trabalhadores que não tenham sido vacinados. A medida pretende evitar que haja uma sobreposição dos resultados dos testes de ácido nucleico.