Rosário assume que não há pessoal suficiente para inspecções no âmbito da construção urbana

Foi ontem aprovado, na Assembleia Legislativa (AL), o regime jurídico da construção urbana. Durante a discussão, os deputados perguntaram a Raimundo do Rosário se há inspectores suficientes para fazer a fiscalização, ao que o secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu que não. “Mas fazemos o que está ao nosso alcance”, disse.

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem, na especialidade, o regime jurídico da construção urbana, um diploma que pretende dar mais garantias a quem compra imóveis e, por outro lado, aumentar as suas responsabilidades no que toca à conservação dos edifícios.

O diploma pressupõe também que os edifícios devem ser objecto de obras de conservação e reparação com uma periodicidade de cinco anos, iniciando-se essa obrigação decorridos dez anos a contar da emissão da licença de utilização.

Durante o debate, Sulu Sou perguntou a Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, se há funcionários suficientes para fazer a inspecção, no âmbito do novo regime. “Se me perguntarem se temos pessoal suficiente para fazer todo esse trabalho, eu digo que não. Mas fazemos o que está ao nosso alcance”, respondeu Rosário.

Além disso, vários deputados perguntaram a Raimundo do Rosário se a responsabilidade para a realização de reparações recairia sobre as associações de condóminos. Segundo a deputada Song Pek Kei, os condóminos não têm forma de arcar com os custos das reparações. “Se as [associações de condóminos] não quiserem assumir responsabilidades, o Governo poderá encontrar e contactar os proprietários?”, questionou o deputado Chui Sai Peng. O secretário explicou que “a responsabilidade de recuperação é dos proprietários”.

Raimundo do Rosário disse também que, na base desta proposta de lei, está a dificuldade em fazer cumprir a lei em vigor actualmente: “A nossa lei actual já define que a cada cinco anos têm de se fazer trabalhos de conservação e reparação. Mas porque é que ninguém faz? Porque as Obras Públicas não podem sancionar. Por isso é que agora temos um regime sancionatório”.

O novo diploma prevê um prazo mínimo de garantia da qualidade das obras de cinco anos para a impermeabilização, sistemas de electricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos, segurança contra incêndios e paredes exteriores e os seus revestimentos. O prazo de garantia é alargado para os dez anos quando se trata das fundações e estrutura principal do edifício.

Au Kam San perguntou se, volvidos esses cinco e dez anos, respectivamente, o construtor civil deixa de ter de assumir responsabilidades. Raimundo do Rosário respondeu afirmativamente, explicando: “Passados esses anos, o empreiteiro já não tem essa responsabilidade, mas claro que poderá ter outras responsabilidades a nível judicial”.

Também ontem, na AL, foi aprovada na especialidade a proposta de lei do estatuto dos agentes das forças e serviços de segurança, que prevê a adopção de uma estrutura de carreiras única e reduz o tempo mínimo de permanência necessário para a promoção. O diploma foi aprovado praticamente sem discussão por parte dos deputados.