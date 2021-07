Ocupação hoteleira em Macau cai 16,8%

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A taxa de ocupação média hoteleira em Macau caiu de 62,1% em Maio para 43,5% em Junho, uma queda de 16,8%, anunciou ontem, em nota de imprensa, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). A DSEC explicou a descida com o reforço das medidas de prevenção e controlo da pandemia de Covid-19 entre Macau e a província vizinha de Guangdong, no início de Junho.

Em Junho existiam 116 hotéis e pensões abertos ao público, o que representa mais sete opções face ao mês homólogo de 2020, disponibilizando um total de 35 mil quartos (+1,7%), que hospedaram 469 mil pessoas, mais 245,9% em comparação com o período homólogo do ano passado. A DSEC referiu no mesmo comunicado que os dados sobre hotéis e pensões designados para observação médica foram excluídos na compilação dos resultados.

No primeiro semestre do ano, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos hotéis e pensões foi de 50,4%, aumentando 23,2%, relativamente ao idêntico semestre de 2020. Os hotéis e pensões hospedaram um total de 3.378.000 indivíduos, observando-se um crescimento de 84,5%, face ao mesmo semestre do ano passado e o período médio de permanência situou-se em 1,8 noites.

As excursões chegadas a Macau não têm acontecido e o número de visitantes em excursões locais foi de 6.600. Por seu turno, o número de residentes de Macau que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens correspondeu a 15 mil, dos quais 98% deslocaram-se à China continental. No primeiro semestre deste ano, o número de visitantes em excursões locais totalizou 28 mil pessoas, mais 197,3%, face ao mesmo semestre do ano passado e o de residentes que viajaram para o exterior com recurso a serviços de agências de viagens foi de 91 mil, mais 3,5% face a 2020. A emissão dos vistos individuais e de grupo da China para o território foi retomada a 23 de Setembro de 2020.

Em Fevereiro, a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, estimou que o território venha a receber até 31 de Dezembro entre seis a dez milhões de visitantes, o que traduziria perdas entre 74% e 84% comparativamente aos 39,4 milhões de visitantes registados em 2019, antes do surgimento da pandemia de Covid-19.