Fusão de livros, poesia e música em destaque no Armazém do Boi

Este domingo o Armazém do Boi vai ter palco uma fusão de livros, poesia e música, contando com o oceano como pano de fundo. A iniciativa pretende ser uma festa, num espaço de exposição de arte, com concertos e uma audiência munida de livros trazidos de casa. A contrapartida será apenas que os presentes se expressem acerca do tema do dia e que desfrutem do ambiente de música e criatividade.

Joana Chantre

‘B.P.M. Poetry’ é um evento que vai decorrer durante dois dias no novo Armazém do Boi. As insígnias significam ‘Books, Poetry and Music’ e a ideia procura ser um evento de apoio à exposição já patente de Un Sio San. Estes dois eventos estão já planeados, sendo o primeiro já este domingo e o segundo para o dia 7 de Agosto.

O evento que estreia já no domingo, às 17h, terá um tema patente para cada das datas, começando com o “Oceano” e contando com duas performances de dois artistas locais. Hugo Loi e Akitsugu Fukushima (Aki). Hugo Loi, saxofonista natural de Macau, vai tocar temas de jazz moderno, enquanto que Aki debruçar-se-á na música electrónica.

Un Sio San, a artista da exposição, conversou com o PONTO FINAL acerca da iniciativa. “Cada um deles terá cerca de 20 minutos em palco, e depois, durante os concertos, convidaremos o público a participar também. Como o tema do dia será o ‘oceano’, pedimos a todos que tragam um livro sobre o tema ‘oceano’ ou ‘o mar’”, revela Un Sio San, explicando que o intuito será que a audiência se ponha a ler os seus livros enquanto o concerto esta a decorrer “no canto da sala ou onde acharem mais confortável”, e depois, se quiserem, podem subir ao palco e recitar algo do livro aos outros presentes, desde que tenha a ver com a temática do oceano ou do mar. E tudo isto deverá acontecer enquanto o concerto esta a decorrer.

“A música será mais como uma improvisação, ou música direccionada ao tema, porque queremos algo interactivo, para que o público sinta que se pode expressar à volta dos outros, partilhando citações do livro que vão trazer”, assinala Un Sio San, acrescentando: “Não vamos obrigar ninguém que vá recitar em palco, como é obvio, mas se sentirem que querem, podem fazê-lo. Aliás, são bem vindas também as pessoas que queiram só vir relaxar, ouvir boa musica enquanto leem o seu livro”.

O segundo evento, que decorrerá no sábado seguinte ao primeiro evento, terá a temática do ‘Tempo’ e aqui estão convidados outros dois músicos. Desta vez ficará a cargo de Ng Ka Wai, um artista de música indie experimental, e Vincci Chan, uma jovem pianista clássica. “O intuito era que estes quatro músicos fossem todos de áreas e estilos diferentes, é importante que as pessoas sintam diferentes estilos de música, na minha exposição”, explicou.

A exposição de Un Sio San deseja ser uma ode à arte da poesia, com os temas de ‘Espaço’, ‘Tempo’ e ‘Oceano’. “É difícil de explicar acerca da minha exposição porque tenho exposta fotografia, instalação e também tenho a rodar um filme documentário com alguns outros vídeos”, indica. “Por vezes tenho poesia escrita na arte de instalação, e por vezes é misturada com o vídeo, está em todo o lado”, explica ao PONTO FINAL.

“Na verdade, queria mostrar que a poesia pode significar muitas coisas diferentes e não apenas trabalho escrito, pois há tantas formas de arte que podem retratar poesia ou ser uma forma dela”, reitera, sublinhando que “a organização deste evento procura repensar o significado da literatura e da poesia e tentar misturá-la com a música, para que as pessoas a possam sentir mais profundamente e em sentidos diferentes. Através da música, na minha opinião, tudo pode ter um entendimento diferente”, conclui.

A artista revelou que estará disponível para venda no evento, nos intervalos das actuações, várias bebidas, como sake, chá, café e cerveja artesanal, feita com sal marinho do oceano ártico. A exposição está aberta todos os dias, excepto na segunda-feira, até 22 de Agosto, no Armazém do Boi.