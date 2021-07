Exposição de fotografia digital procura encontrar o Macau de antigamente

FOTOGRAFIA DE JORGE VEIGA ALVES

Jorge Veiga Alves viveu em Macau em meados dos anos 80, saindo da região pouco antes da transferência de soberania para a China. Na altura, como fotógrafo amador, agregou dezenas de fotografias representativas do território, que servem, hoje, como um relato histórico de tempos passados.

Joana Chantre

“À Procura de Macau-1” é o nome da primeira exposição do fotógrafo português Jorge Veiga Alves, que faz parte da edição deste ano da Mostra de Vídeos Originais de Macau, a convite do artista local Cheong Kin Man.

Nesta exposição em formato digital, que se encontra desde o dia 7 de Julho disponível na página de YouTube do artista, podem-se encontrar fotografias tiradas por Veiga Alves antes da transição de Macau para a China.

Jorge Veiga Alves, economista aposentado do Banco de Portugal, viveu em Macau entre 1986 e 1994, tendo sido requisitado para prestar serviços no antigo Instituto Emissor de Macau/Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) e foi precisamente durante esse período, durante as horas vagas, que fotografou as gentes, diferentes locais e actividades existentes em Macau. O vídeo contém 55 fotografias seleccionadas pelo fotógrafo a partir de um espólio de dezenas de imagens e vídeos que fez durante essa altura.

As fotografias apresentadas, todas elas de formato analógico e posteriormente digitalizadas e alvo de alguma recuperação e tratamento digital, estão agora disponíveis e em exibição, todas a cores. Contudo, o fotógrafo planeia continuar o projecto “À Procura de Macau” em mais edições com fotografias editadas a preto e branco.

A exposição digital pretende levar o público numa viagem pela Macau do período de 1986-1994. Em primeiro lugar, surgem imagens de Macau e das Ilhas de várias perspectivas, seguindo-se uma mostra de algumas actividades e lojas tradicionais e alguns templos.

O elemento comum das fotos, de acordo com o comunicado de imprensa, é mostrar as gentes de Macau com um olhar onde se nota um grande afecto e respeito da parte do fotógrafo relativamente aos elementos fotografados.

Ao PONTO FINAL, o economista aposentado falou sobre o seu percurso no mundo da fotografia. “Sou fotógrafo amador desde os anos 70, desde que fui para Macau trabalhar na Autoridade Monetária”, começou por explicar. “Aproveitava as horas vagas para ir fazendo uma série de fotografias e vídeos de Macau, nessa altura ainda em rolos, em analógico”, continuou.

Jorge Veiga Alves conta, porém, que em 2005 e em 2016, voltou a Macau “para matar saudades”, e voltou a fazer mais fotografia, nessa altura já em formato digital. “Agora, infelizmente com esta pandemia, tive tempo para digitalizar os rolos e os vídeos que tinha feito nos anos 80, 90 e que, portanto, comecei a recuperar” explica.

O antigo residente de Macau explica que, ao aperceber-se da extensão do seu portfólio e da colecção de fotografias do território, começou a publicar no Facebook e Instagram. “Eu tentei seleccionar, de dezenas de fotografias e de dezenas de horas de vídeo, o que para mim representa Macau e, com isto, decidi ser mais criativo nestes tempos de pandemia, e começar a expor o meu trabalho online, pois eu já tenho feito outras exposições físicas, sobre outros temas”, assinala.

O projecto que se intitula “À Procura de Macau” representa um registo da passagem do artista no território. “Com isto, já tenho matéria para fazer mais outras duas exposições do mesmo tema. Uma a preto e branco com fotografias dos anos 80 e 90 e de 2005 e 2016”, refere, continuando: “E depois fazer uma outra com fotografias de 2016 a cores que será o complemento de tudo isto”.

A ideia, nota Jorge Veiga Alves, foi de tornar mais acessível o seu relato fotográfico. “Hoje em dia a questão física é, infelizmente, mais complicada e, portanto, foi natural esta ideia, de fazer uma exposição digital, e, neste caso, coloquei as fotografias no YouTube para facilitar o acesso a todos, em qualquer país. Aliás, também tenho um filme nessa plataforma que pode ser projectado”, conclui.

Este trabalho de 55 fotografias a cores está disponível na página de YouTube ‘Jorge Veiga Alves’.