Deputados pedem planos de apoio ao emprego a longo prazo

Ella Lei, Leong Sun Iok e Au Kam San pediram ontem, na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), mais medidas ao Governo para estimular o emprego da região. Para aumentar o emprego dos residentes, os deputados voltaram a sugerir ao Executivo a redução do número de trabalhadores não-residentes.

André Vinagre

Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), Ella Lei, Leong Sun Iok e Au Kam San mostraram-se preocupados com a situação do emprego dos residentes. Na intervenção antes da ordem do dia, a deputada Ella Lei disse que “o Governo deve definir planos de apoio ao emprego a longo prazo, a fim de apoiar os trabalhadores no acesso ao emprego e de lhes permitir ultrapassar este ‘Inverno frio’”.

A parlamentar ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) citou um inquérito recente realizado pela associação para lembrar que cerca de 40% dos inquiridos foram obrigados a tirar férias sem vencimento, viram os salários reduzidos ou foram despedidos.

Por isso, na opinião de Ella Lei, “o Governo tem de definir uma política global de apoio ao emprego, optimizando os planos provisórios e de curto prazo que originalmente foram lançados devido à epidemia, empenhando-se na conjugação de emprego e na prestação de apoio aos desempregados na procura de emprego, devendo ainda prestar apoio específico aos diferentes grupos de pessoas”.

Para diminuir a taxa de desemprego junto dos residentes de Macau, Ella Lei sugere que o Executivo “tem a responsabilidade de incentivar as empresas que têm um elevado número de TNR a concretizar a política de dar prioridade aos trabalhadores locais no acesso ao emprego e a contratarem os locais”. Por outro lado, Ella Lei quer também ver implementado o plano de formação subsidiada e que o Governo exija às empresas que proporcionem oportunidades de formação aos seus trabalhadores.

Por sua vez, Leong Sun Iok, também ligado à FAOM, afirmou: “O Governo da RAEM deve ainda reforçar os planos de resposta e desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, acompanhar de perto a evolução da epidemia e da economia, tomando medidas decisivas para promover a recuperação económica e manter os postos de trabalho dos trabalhadores”.

O deputado propôs que a zona de cooperação Guangdong-Macau em Hengqin fosse aproveitada para promover e facilitar o emprego dos residentes locais. Leong Sun Iok sugeriu também que fossem aperfeiçoadas as políticas de emprego e formação de talentos. “Durante a epidemia, resolver bem as dificuldades de emprego tem a ver com a estabilidade social e o desenvolvimento económico a longo prazo, por isso o Governo deve rever a actual política de emprego e implementar a política de conceder prioridade aos trabalhadores locais no acesso ao emprego”, referiu. Por fim, sugeriu ainda que a sociedade seja encorajada para o auto-aperfeiçoamento e aprendizagem.

Já Au Kam San começou por dizer que os contratos de adjudicação a empresas de segurança vão sempre para aquelas que têm “muitos trabalhadores não-residentes”. “As autoridades afirmam sempre que vão garantir o emprego dos trabalhadores locais e controlar adequadamente a saída dos não residentes, então, porque é que algumas empresas conseguem não ser afectadas pelas políticas das autoridades e continuar a contratar tantos não residentes, mesmo com o mercado em queda?”, questionou.

Nesse sentido, o deputado democrata disse que “as autoridades têm de reduzir mesmo o número dos trabalhadores não-residentes”. Au Kam San pede que se verifique se os trabalhadores locais são ou não capazes de concluiu: “Sob a pandemia, as autoridades têm de reduzir, efectivamente, os trabalhadores não residentes, por forma a desocupar postos de trabalho para os locais podem preenchê-los, salvaguardando o direito de acesso ao emprego dos locais e concretizando, verdadeiramente, a política de ‘os trabalhadores não residentes serem o complemento dos recursos humanos locais’”.