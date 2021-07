Deputados da 2.ª Comissão permanente aprovam novo regime de segurança contra incêndios nos prédios

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A versão final da proposta de lei do regime jurídico de segurança contra incêndios nos prédios foi assinada ontem pelos deputados 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa após avaliação do texto na especialidade. O diploma, que prevê a criação de postos de segurança contra incêndios nos prédios e a contratação de encarregados de segurança, segue agora para aprovação no plenário.

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa assinaram o parecer final da proposta de lei de Segurança contra incêndios em edifícios e recintos após várias alterações e pequenos ajustamento em sede de especialidade. A garantia foi dada ontem pelo presidente da comissão, Chan Chak Mo, em declarações aos jornalistas.

“A nossa comissão assinou o parecer sobre a proposta de lei intitulada ‘Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios e Recintos’. Não houve problema no teor do parecer. Após assinarmos o parecer não houve quaisquer alterações na proposta de lei, apenas pequenos ajustamentos na redação do texto”, disse o presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa antes de fazer um balanço sobre algumas das questões que levantaram dúvidas entre os deputados durante a discussão da proposta na especialidade.

Entre as questões apresentadas por Chan Chak Mo aos jornalistas estiveram alterações no artigo 14º da proposta de lei, que prevê agora a utilidade dos postos de segurança “até ao máximo de três prédios da mesma finalidade”, o valor das multas aplicadas aos encarregados de segurança, e uma alteração ao artigo 30º sobre as incompatibilidades previstas no capítulo sobre regras de “inscrição para o exercício de funções de verificação, manutenção e reparação”.

“Quanto à omissão de deveres pelo encarregado de segurança, na primeira versão da proposta de lei a multa era de 2.000 a 20.000 patacas e esse valor iria dificultar a contratação de um encarregado de segurança contra incêndios para além de agravar os custos de exploração das empresas de administração predial. Se os encarregados praticaram infracções administrativas leves, segundo a nova versão da proposta de lei, vai ser punido a título de 500 patacas a 2.000 patacas”, indicou Chan Chak Mo.

Em relação às regras de inscrição para o exercício de funções de verificação, manutenção e reparação, o presidente da comissão afirmou que o Governo retirou uma regra da versão final do texto que impedia a “entidade ou técnico que fizesse concepção ou instalação do sistema de segurança contra incêndios” de proceder à “verificação ou manutenção do mesmo sistema para evitar conflitos de interesses”.

“A intenção do Governo prevista na versão inicial da proposta de lei era de não querer que a mesma entidade que instalasse o sistema fosse depois a mesma que o ia verificar ou reparar. Mas, afinal, esta regra foi retirada”, informou Chan Chak Mo. Sobre as alterações no articulado relativo às sanções acessórias, o presidente da comissão explicou que foi introduzida a data em que irá começar a vigorar a sanção acessória.

Um dos artigos na proposta de lei que suscitou algumas dúvidas entre os deputados foi na questão do artigo 39.ª relativo a situações de risco nos caminhos de evacuação. “A comissão perguntou ao Governo se o pessoal dos bombeiros e o pessoal das Obras Públicas podem fazer inspecções nos prédios. Houve alteração na redacção deste artigo. Se se tratar de uma situação a envolver objectos afixados é das Obras Públicas, mas se existe lixo, objectos que obstruam os caminhos de evacuação, são os bombeiros que tratam disso. Se existem portões instalados nos corredores será comunicado às Obras Públicas para tratarem posteriormente o caso. Ou seja, com a alteração da regra, a repartição das competências ficam mais claras”, concluiu Chan Chak Mo.