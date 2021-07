Autoridades de saúde anunciam novas medidas de prevenção devido a surtos em Zhangjiajie e Chengdu

Lo Iek Long

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

A partir de sábado, todos os turistas do interior da China vão ser obrigados mostrar um teste de ácido nucleico negativo válido por 48 horas para poderem embarcar em voos com destino a Macau. Para além disso, as autoridades de saúde anunciaram também que todos os indivíduos que visitaram as cidades de Zhangjiajie e de Chengdu, desde 17 de Julho, serão sujeitos a observação médica de 14 dias em Macau. Os Serviços de Saúde registaram ainda um caso adverso grave de vacinação contra a Covid-19 num jovem de 17 anos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long, anunciou ontem novas medidas de prevenção pandémica na sequência de vários surtos de infecção por Covid-19 em cidades do interior da China, nomeadamente no aeroporto de Nanjing. Na habitual conferência de imprensa semanal do Centro de Coordenação de Contingência do novo tipo de coronavírus, Lo Iek Long adiantou também que as cidades de Zhangjiajie e Chengdu foram classificadas de zonas de médio e alto risco a partir das 00h00 de ontem.

“Como já todos devem saber houve um surto da pandemia no aeroporto de Nanjing e a doença foi propagada por várias províncias e cidades. Estamos a observar a situação pandémica de vários lugares”, começou por dizer Lo Iek Long antes de anunciar as novas medidas.

De acordo com o director dos Serviços de Saúde, todos os turistas do interior do país vão necessitar de um teste de ácido nucleico negativo válido por 48 horas para embarcar em voos com destino a Macau. “Todas as pessoas que venham directamente do interior da China para Macau através de voo têm de apresentar o resultado negativo do teste de ácido nucleico de 48 horas. E esta medida será implementada a partir das 00h00 do dia 31 de Julho”, indicou Lo Iek Long.

Já para os lugares de risco médio e alto, o responsável máximo dos Serviços de Saúde adiantou que será implementada a observação médica obrigatória de 14 dias para todos os indivíduos que visitaram os lugares de risco indicados pelas autoridades. “Agora, os seguintes lugares passam a ser de médio e alto risco: a cidade de Zhangjiajie, da província de Hunan. As pessoas que, a partir das 00h00 de hoje [ontem], já entraram em Macau já se encontram em observação médica. E as pessoas que já entraram em Macau antes de hoje, mas que tenham estado na cidade de Zhangjiajie desde o dia 17 de Julho, já emitimos uma mensagem para essas pessoas para que fiquem em observação médica. Mais tarde vão deslocar-se aos hotéis designados para fazer observação médica”, afirmou Lo Iek Long, acrescentando depois que todos os visitantes da cidade de Nanjing serão sujeitos às medidas a partir das 19h00 de ontem, e que “as pessoas que se tenham deslocado à cidade de Chengdu, Shenyang e Dalian têm de ser sujeitas a 14 dias de observação médica, sendo que o respectivo código de saúde irá tornar-se amarelo”.

Para além disso, Lo Iek Long assinalou também que, a partir de agora, “os lugares considerados de maior risco passam a ser de toda uma cidade e não apenas de algumas ruas de distritos”. “Esta é a principal mudança que fizemos e reparámos que há uma medida mais restritiva, ou seja, um lugar que ainda não foi considerado de médio/alto risco vamos adoptar medidas mais restritivas, por exemplo, depois da entrada em Macau, passados o primeiro, terceiro e quinto dia, os indivíduos têm de fazer o teste de ácido nucleico, mas depois de sair do local, passados 10 dias, têm de ficar em observação médica”, explicou o director dos Serviços de Saúde.

De acordo com Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, as autoridades do interior da China ainda não entraram em contacto com as autoridades de Macau para indicar o número de pessoas consideradas de contacto próximo, sendo que, até ao momento, “mais de 100 pessoas registaram-se no Código de Saúde como tendo estado em Zhangjiajie”. “Estas pessoas têm de fazer um registo no Terminal do Pac On e depois serão sujeitas a observação médica”, frisou Leong Iek Hou.

Já Lam Tong Hou, da Direcção dos Serviços de Turismo, adiantou que houve quatro grupos de turistas de Macau que visitaram Zhangjiajie e Chengdu nos últimos dias e que ainda se encontram em excursão dois grupos de turistas.

Serviços de Saúde registaram um caso de evento adverso grave à vacina contra Covid-19

O responsável pelo plano de vacinação contra a Covid-19 em Macau, Tai Wa Hou, adiantou ontem que os Serviços de Saúde registaram 22 eventos adversos nas últimas 24 horas, incluindo um grave que relacionado com a vacina da BioNTech. De acordo com o médico do Hospital Conde de São Januário, entre os 21 casos ligeiros, 14 foram relativos à vacina da Sinopharm e sete relativos à vacina mRNA da BioNTech.

“Desde o início da vacinação até ao presente momento houve 2.146 notificações de eventos adversos incluindo sete graves e 2.139 ligeiros. O caso grave de evento adverso que ocorreu hoje. Trata-se de um rapaz de 17 anos que no dia 27 Julho teve problemas no coração e foi à urgência no dia 28 Julho onde fez testes, incluindo teste de sangue. E já depois de ter alta voltou a ter dores no coração hoje à tarde e voltou de novo ao Hospital Conde de São Januário. Nós observámos que tinha um índice alto no coração e concluímos que ele teve miocardite. Após período de descanso já não tem dores no coração e está numa situação estável. Porque foi considerado evento adverso à vacinação? Porque no dia 26 recebeu a segunda dose da vacina BioNTech”, concluiu.