SJM mostra peças de artistas de Macau encomendadas para o Grand Lisboa Palace

A SJM realizou ontem um evento para apresentar as obras de sete artistas de Macau que foram encomendadas para estarem no Grand Lisboa Palace. “Harmony of East and West – The Exhibition by Famous Local Artists” é o nome da exposição que conta com obras de Ambrose So, Carlos Marreiros, Guilherme Ung Vai Meng, Konstantin Bessmertny, Denis Murrell, Eric Fok e Cai Guo Jie.

No evento de ontem, no Grand Lisboa, Daisy Ho, presidente executiva da operadora, explicou: “Celebrando a mistura harmoniosa das culturas oriental e ocidental em Macau, estas obras a serem exibidas no Grand Lisboa Palace serão a maior colecção de obras de arte comissionadas localmente de qualquer ‘resort’ em Macau”.

A peça de caligrafia de Ambrose So tem como nome “Pergaminho da Humildade” e tem como foco um antigo texto filosófico chinês, que data de 1000 a.C. A peça foi escrita em caligrafia de guião de selo e moldada em cerâmica tradicional chinesa de tijolo preto através de um forno de dragão – uma técnica antiga.

O arquitecto Carlos Marreiros apresenta “Serena Alvorada do Amanhã” e “Glória de Macau”. A sua pintura “Serena Alvorada do Amanhã” apresenta três marcos icónicos de Macau: o Hotel Lisboa, a Torre de Macau e a Grand Lisboa. Os painéis “Glória de Macau” retratam cenas de Macau desde o século XVI até aos nossos dias.

Guilherme Ung Vai Meng mostra “Estrelas Auspiciosas Brilham sobre as Ruínas de São Paulo”, uma obra de metal cortado de um dos marcos mais icónicos de Macau, a fachada de S. Paulo, apoiada por azulejos portugueses e conchas de ostras. Bessmertny apresenta o quadro “E. meets W. and W. meets E.”, que mostra as visões que o Ocidente tem do Oriente e vice-versa através de templos, jardins floridos, padrões orientais e cerimónias requintadas para retratar o Oriente, enquanto capta o Ocidente através de cenas de vinhas, cerimónias reais e ícones pop.

Denis Murrell apresenta “Untitled I and II”, duas peças em acrílico que dialogam uma com a outra em termos de cor, movimento e atmosfera. Eric Fok, por sua fez, apresenta no Grand Lisboa Palace “Paraíso e Paraíso – Navios na Costa Oriental”, desenhos a tinta e caneta. Por fim, Cai Guo Jie mostra as pinturas em aguarela “Biblioteca do Pavilhão Octogonal e Vista de Lisboa, Portugal”.

A.V.