Macau não estará presente nos Jogos Paralímpicos em Tóquio

Depois de oito presenças consecutivas, Macau não irá marcar presença nos Jogos Paralímpicos de Tóquio a ter lugar de 24 de Agosto a 5 de Setembro, no Japão. A pandemia de Covid-19 e todas as restrições vigentes são os grandes obstáculos à presença de algum atleta da RAEM.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os Jogos Paralímpicos decorrem de 24 de Agosto a 5 de Setembro, em Tóquio, no Japão, e, pela primeira vez, desde 1988 nos Jogos Paralímpicos de Seul na Coreia do Sul, que Macau não irá participar no evento, assumiu, ontem, ao PONTO FINAL o Instituto do Desporto (ID).

“O ID recebeu uma carta do Comité Paralímpico de Macau-China – Associação Recreativa e Desportiva dos Deficientes de Macau, informando que, após ponderada situação, não haverá delegação para os próximos Jogos Paralímpicos”, afirmou o instituto público, dando a entender que a pandemia de Covid-19 e as restrições existentes deitaram por terra os planos para mais uma participação.

Em Seul, ainda com o território sob Administração Portuguesa, Macau teve a maior delegação desportiva que há memória com sete atletas e mais de 30 pessoas, mas essa situação acabou por não se repetir devido à mudança das regras de inscrições para a competição.

Seguiu-se Barcelona, em Espanha, corria o ano de 1992; Atlanta, nos Estados Unidos da América, em 1996; Sydney, na Austrália, em 2000, já com Macau a ser administrado pela República Popular da China; em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas, na Grécia, Macau esteve presente com o atleta Kit Man que participou nas provas de atletismo de 100 e 200 metros; em 2008, Pequim, na China continental, a RAEM levou dois atletas: Kong Sio Ieng, no atletismo – com lançamento de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco – e Ao Loi Si na natação – 50 e 100 metros livres.

Quatro anos depois, em 2012, na competição em Londres, no Reino Unido, Macau fez-se representar também com dois atletas: Lao In I competiu na modalidade de esgrima em cadeira de rodas, enquanto o jovem Tong Hio Sam participou nas provas de salto em comprimento e triplo salto; por fim, em 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil, o território levou apenas um atleta, o nadador Chen Yu Chia.

Macau nunca conquistou qualquer medalha paralímpica. Outra contrariedade é que o território não pertence ao Comité Olímpico Internacional (COI), ao contrário da região vizinha de Hong Kong, pelo que nunca participou nos Jogos Olímpicos.

O PONTO FINAL tentou, por diversas vezes, o contacto com o presidente do Comité Paralímpico de Macau-China – Associação Recreativa e Desportiva dos Deficientes de Macau, António Fernandes, mas não obtivemos qualquer resposta.

Entretanto, já este mês, o Comité Paralímpico de Portugal revelou que vai estar representado por 32 atletas nas Paralimpíadas de Tóquio. Em oito modalidades, entre as quais duas estreantes, a missão lusa vai tentar arrecadar o maior número de medalhas possível. Recorde-se que, ao longo de 10 participações em Jogos Paralímpicos, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.