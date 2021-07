Grand Lisboa Palace abre amanhã, anuncia Daisy Ho

O primeiro ‘resort’ integrado da SJM no Cotai vai abrir parcialmente as portas já amanhã. A notícia foi dada ontem por Daisy Ho, presidente executiva da operadora de jogo, à margem da apresentação de uma exposição de obras que estarão presentes precisamente no Grand Lisboa Palace. A abertura será faseada, mas é esperado que o complexo esteja a funcionar a 100% até ao final deste ano, indicou Daisy Ho.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Estou aqui para partilhar a boa notícia de que estamos a trabalhar arduamente para abrir [o Grand Lisboa Palace] no dia 30 de Julho”, anunciou ontem Daisy Ho. A presidente executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) explicou, à margem da apresentação da exposição “Harmony of East and West – The Exhibition by Famous Local Artists”, que o complexo irá abrir de forma faseada.

Numa primeira fase, vai abrir uma das torres do hotel Grand Lisboa Palace, ficando disponíveis metade dos quartos, ou seja, cerca de 300. “Gradualmente vamos abrindo mais, de acordo com a procura”, assinalou Daisy Ho, acrescentando que o plano é ter o ‘resort’ a funcionar a 100% até ao final deste ano. A responsável explicou que a segunda fase de abertura do complexo está dependente da evolução da pandemia e das restrições de viagem.

Daisy Ho revelou também que o Governo deu luz verde para 150 mesas de jogo no Grand Lisboa Palace, sendo que ainda não é sabido quantas destas mesas de jogo estarão a funcionar no dia de abertura.

O Grand Lisboa Palace será o primeiro ‘resort’ integrado da SJM no Cotai e terá, no total, aproximadamente 1.900 quartos e suítes divididos por três hotéis: o Grand Lisboa Palace, o Palazzo Versace e o Karl Lagerfeld. O complexo terá também espaços para conferências, reuniões, ‘shopping’, entretenimento, jogo e restaurantes. O projecto custou à SJM cerca de 40 mil milhões de patacas

No que toca aos restaurantes, estarão presentes no Grand Lisboa Palace o The Grand Buffet, Mesa, Chalou e Wulao. Paralelamente a estas ofertas serão ainda várias as opções de restaurantes casuais, como o Grand Lisboa Palace Café, o Eight Treasures e o Grand Lisboa Palace Lobby Lounge.

Ontem, Daisy Ho disse estar confiante no ‘resort’, apesar da pandemia. “Temos experienciado altos e baixos, mas, mesmo com alguns casos no interior da China, acho que isso não tem alterado muito a chegada de visitantes”, comentou a presidente executiva da empresa fundada pelo pai, Stanley Ho.

Recorde-se que o Lisboeta, um outro empreendimento da SJM, abriu no dia 17 de Julho, também de forma faseada. Este espaço, construído ao lado do Grand Lisboa Palace, terá uma oferta de lojas e restaurantes, bem como pontos de desportos radicais e um mercado nocturno, para além de áreas hoteleiras, actualmente destinadas a espaço de quarentena emprestadas às autoridades sanitárias locais. Ontem, questionada sobre se o Lisboeta poderia vir a ter componente de jogo, Daisy Ho respondeu apenas: “Depois da abertura do Grand Lisboa Palace vamos olhar para essa possibilidade”.