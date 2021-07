Funcionário público burlado em 263,6 mil dólares em ‘app’ de jogo

Um funcionário público de Macau foi vítima de burla através de uma aplicação falsa para os jogos de azar no telemóvel. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o prejuízo total da vítima atingiu 263,6 mil dólares de Hong Kong.

Um homem residente de Macau, com cerca de 30 anos de idade, foi burlado num montante elevado numa fraude da Internet realizada através de uma aplicação no telemóvel, divulgou ontem a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa. Segundo as autoridades, a quantia envolvida no caso foi de cerca de 263,6 mil dólares de Hong Kong. A polícia indicou ainda que a vítima é um funcionário público do Governo.

Na semana passada, quando estava a navegar na internet, o homem deparou com uma aplicação no telemóvel que poderia ser usada para jogos de azar. Por curiosidade, o homem descarregou o ‘software’ e registou uma conta. Quando a conta foi inicialmente aberta, a vítima recebeu um bónus de 88 dólares de Hong Kong como novo utilizador. Além disso, depois de ter jogado durante algum tempo, o serviço ao cliente referiu à vítima que se fizer um carregamento de pelo menos 14.500 dólares de Hong Kong, poderia também receber mais um bónus. O homem aceitou e fez a recarga.

Depois de utilizar o ‘software’ por mais algum tempo, o homem ganhou uma soma de dinheiro na sua conta. Entretanto, conseguiu retirar 7.000 dólares de Hong Kong da aplicação para a sua conta bancária e começou a acreditar que o software não era fraudulento, optando por continuar a utilizar esta plataforma para fins de jogo. Ao longo do tempo que se seguiu, o homem fez várias recargas, totalizando mais de 100 mil dólares de Hong Kong, para continuar a fazer levantamentos bem sucedidos.

Durante o processo de jogo, o indivíduo encontrou uma falha do sistema durante uma sessão, o que lhe permitiu duplicar os ganhos que recebeu. Depois disso, o homem aproveitou e ganhou mais de 1 milhão de dólares de Hong Kong. No entanto, depois de se ter apercebido de que não podia retirar os seus ganhos, contactou o serviço ao cliente que lhe disse que teria de pagar 15% de taxa antes de poder levantar o dinheiro devido à quantidade de dinheiro na sua conta.

O homem aceitou e seguiu as instruções para transferir mais de 150 mil dólares de Hong Kong para a conta designada, mas descobriu que ainda não conseguia levantar o dinheiro da sua conta. No dia seguinte, quando a vítima consultou novamente o serviço de atendimento ao cliente, foi-lhe dito que precisava de recarregar outros 200 mil dólares de Hong Kong. Como resultado, o homem suspeitou que estaria a ser burlado e apresentou queixa à polícia na terça-feira. De acordo com as autoridades, o caso foi transferido ontem para o Ministério Público (MP) para acompanhamento, e ainda não há ninguém detido.

Droga traficada em caixas de máscaras

Também na conferência de ontem da PJ ficou a saber-se que um indonésio foi detido num caso relacionado com tráfico e consumo de droga. Segundo a polícia, um homem de 21 anos, trabalhador não-residente de nacionalidade indonésia, cozinheiro de profissão, foi detido por suspeita de tráfico e consumo de droga. Um total de 11,45 gramas de ICE foi apreendido, com valor de 35 mil patacas.

No fim da semana passada, a autoridade policial recebeu informações dizendo que há alguém estava a vender o ICE perto da Rua do Campo. Após investigação, a polícia identificou um homem suspeito. Na terça-feira, a PJ interceptou o arguido na Estrada do Cemitério, e foram apreendidos 10 pacotes de ICE que estavam escondidos numa caixa de papelão utilizada para embalar máscaras, com peso total de 11,15 gramas. Na sequência, os agentes foram à residência do suspeito e encontraram ainda mais 0,3 gramas de ICE e uma balança electrónica para pesar droga.

Segundo a PJ, o arguido confessou que tinha recebido instruções para entregar a droga a um comprador, mas recusou-se a dar conta do processo de tráfico e da origem da droga. Depois da investigação ficou a saber-se que o suspeito já tinha realizado tráfico de ICE ao longo de um mês. Após os testes relevantes, a polícia confirmou que o homem tinha consumido a droga. O caso foi ontem transferido para o MP.

Luís Hanyu