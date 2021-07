Falta de motivação para inovar área da ciência de dados pode colocar empresas locais em risco

Os grandes saltos tecnológicos dos últimos 20 anos na área da economia e do comércio digital foram providenciados, em parte, pelo crescimento e desenvolvimento da ciência de dados, uma área interdisciplinar especializada na recolha e análise de bases de dados. Para o consultor francês Xavier Mathieu, a inovação das empresas de Macau e das concessionárias de jogo passa, obrigatoriamente, pelo desenvolvimento da área da ciência de dados. No entender do especialista, o facto de haver falta de motivação para inovar nesta área coloca em risco o futuro das empresas de Macau num mundo cada vez mais competitivo na área dos negócios.

Eduardo Santiago

O sector económico de Macau e as empresas locais devem ter em conta a máxima da teoria da evolução de Charles Darwin de que para sobreviver num mercado cada vez mais competitivo e global, as empresas com um modelo de negócio de sucesso precisam de inovar para fazer face aos desafios da constante mutação do mercado e introdução de novas variáveis tecnológicas, como o desenvolvimento da ciência de dados. A ideia foi ontem apresentada por Xavier Mathieu, CEO de uma empresa de consultoria e especialista na área de ciência de dados, durante um evento organizado pela Câmara do Comércio França-Macau.

“Em Paris houve grandes empresas que falharam porque não se adaptaram, como a Polaroid, a Kodac, a Blockbuster ou o Sears. E nesta matéria recordo-me sempre de uma história sobre a Blockbuster em que houve uma aproximação ao CEO deles para uma oportunidade de negócio no aluguer de vídeos à distância e que só precisavam de ajuda para financiar esse modelo de negócio. O CEO da Blockbuster recusou a proposta e limitou-se a ridicularizá-la. Hoje, a Blockbuster entrou em falência e a Netflix é o que se sabe”, disse Xavier Mathieu durante a conferência “Ciência de Dados: Macau, estás preparada?”, organizada pela Câmara do Comércio França-Macau.

Depois de explicar que o desenvolvimento desta área será crucial para o futuro das empresas que trabalham num modelo de negócio assente na “tomada de decisões” dos clientes em plataformas digitais, Xavier Mathieu frisou também que o tratamento dessa informação recolhida irá providenciar vantagens concorrenciais no mercado.

“Quando se tem uma visão de funcionamento desta recolha de informação, as empresas ficam numa posição para compreender melhor o que, por exemplo, o seu concorrente vai fazer, ou qual é a estratégia correcta”, disse Xavier Mathieu, acrescentando que as empresas passam a ter “melhores ferramentas para uma tomada de decisão”, e que “a inovação é realmente necessária para continuar a ser relevante”.

Sobre o desenvolvimento da área da ciência de dados em Macau, Xavier Mathieu elogiou as medidas lançadas pelo Governo nos últimos anos, mas criticou a mentalidade da generalidade dos operadores de casinos e das empresas locais. “Vemos algumas iniciativas nos casinos, mas são um pouco secretas, e não sabemos exactamente o que acontece lá. Sendo politicamente correcto, sei, com certeza, que são vários os níveis de sucesso. Há alguns consultores no terreno, mas não muitos. Porque há obstáculos naturais, o clássico é as pessoas que temem perder o seu trabalho. Quando se trata de automatização, por exemplo, as pessoas temem pelo seu trabalho, ou podem temer, não pelo seu trabalho, mas apenas pelos seus cargos, pelo poder que têm na empresa, porque se a sua equipa de 15 pessoas for substituída por algumas máquinas e cinco pessoas, então essa pessoa perde poder na empresa. É por isso que é necessário convencer os gestores para que imponham estas mudanças”, indicou Xavier Mathieu antes de abordar os desafios específicos do mercado local.

Para o especialista, um dos grandes problemas de Macau está relacionado com o modelo de negócio de sucesso dos casinos e a falta de motivação para inovar esse sector. “Não há muito esforço na inovação. E há pouca motivação pessoal das pessoas que enriqueceram ao longo dos anos e que pensam que não precisam de fazer nada para continuar a ganhar dinheiro. Há também uma falta de consciência e de formação. E depois a falta de talentos, claro. E até há talentos em Macau, mas para onde é que eles vão? Não há aqui uma perspectiva real de segurar os talentos e penso que este é o centro do problema. Basicamente, não há a perspectiva de desenvolvimento da ciência de dados pois não há necessidade. Porquê? Penso que uma boa explicação é, naturalmente, a indústria do casino, sendo uma especialização hiperespecializada de Macau numa única indústria. Provavelmente, para 80% da economia há um enorme mercado, um oligopólio neste enorme mercado. Temos a sensação de que as suas receitas são garantidas. Porquê optimizar já uma enorme quantidade de lucros?”, questionou Xavier Mathieu, assinalando também que grande parte da oferta dos serviços locais estão relacionados com o turismo e a hospitalidade, “uma indústria fortemente dependente do capital humano”.

Em jeito de conclusão, o especialista francês apresentou uma lista com as pessoas mais ricas do mundo do sector do jogo com Stanley Ho, Sheldon Adelson e Denise Coates, a proprietária do portal de apostas Bet365.com. “O problema mais importante do mercado de Macau é a ausência de competição devido ao sistema de atribuição de licenças. Basicamente, não há nenhuma nova entrada e eles barram o jogo online. Portanto, se não têm competição, porquê lutar? Porquê inovar? O mundo está a mudar rapidamente. Na lista das 10 pessoas mais ricas na indústria do jogo, temos o Stanley Ho, Sheldon Adelson, mas Denise Coates não é muito conhecida. Nos últimos anos fez fortuna ao ganhar mais de 12 mil milhões de dólares americanos enquanto proprietária do portal de apostas 365bet.com. Façam só a comparação, nesta lista há pessoas que passaram a vida toda a acumular uma riqueza muito considerável e de repente surge alguém que apenas com o jogo online consegue atingir este nível de riqueza”.