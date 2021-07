Apoios da Fundação Macau crescem 112%

O montante global dos apoios financeiros concedidos pela Fundação Macau aumentou cerca de 112% no segundo trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo. Entre Abril e Junho deste ano, o organismo atribuiu cerca de 464,5 milhões de patacas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Macau atribuiu, no segundo trimestre de 2021, uma soma total de 464,5 milhões de patacas em apoios financeiros. Este valor representa um aumento de 112% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os montantes concedidos foram publicados ontem em Boletim Oficial.

O aumento nos subsídios concedidos pela Fundação Macau é mais notório em comparação com o primeiro trimestre deste ano. Nos primeiros três meses do ano tinham sido dados 107,7 milhões de patacas, o que reflecte um aumento de mais de 330%. No entanto, registou-se uma quebra em relação ao segundo trimestre de 2019, quando foram dados apoios financeiros de 634 milhões de patacas pela Fundação Macau.

Neste semestre, a instituição que absorveu a maior parte dos subsídios da Fundação Macau foi a Universidade de Macau, com uma verba de quase 104 milhões de patacas. O montante vai servir para o projecto de reconstrução do edifício-auditório da escola anexa à Universidade de Macau.

Segundo o despacho publicado ontem, a Fundação da Escola Portuguesa de Macau recebeu 3,2 milhões de patacas para custear as despesas do plano anual da EPM referente a este ano lectivo. A Casa de Portugal recebeu 3,6 milhões de patacas para as despesas de funcionamento relativamente a este ano.

A Irmandade da Santa casa da Misericórdia de Macau recebeu, no total, 4,6 milhões de patacas, que servem para custear as despesas com o plano de actividades de 2019 do Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Já a ANIMA — Sociedade Protectora dos Animais de Macau teve direito a dois milhões de patacas para fazer face às despesas de 2021.

A Associação dos Macaenses recebeu 880 mil patacas, enquanto o Instituto Internacional de Macau recebeu 2,4 milhões. A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) recebeu 1,1 milhões de patacas.

Já a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) recebeu mais de 20 milhões de patacas para o plano anual de actividades, e ainda 4,4 milhões como apoio para as obras de alteração das salas de aula do 3.º andar do Edifício da Escola Secundária Técnico-Profissional da Associação Geral dos Operários de Macau. Por seu turno, a União Geral das Associações dos Moradores de Macau recebeu 18,5 milhões.

Ontem foram também divulgados os apoios financeiros concedidos a escolas particulares pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) no segundo trimestre do ano. Segundo os dados publicados, foram dados no último trimestre quase dez milhões de patacas. Já o Jardim de Infância Dom José da Costa Nunes recebeu da DSEDJ 832 mil patacas.