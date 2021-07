Antropólogo visual discute descentralização, globalização e nostalgia de Macau

A organização da Conferência Internacional sobre Cinema, Arte, Tecnologia e Comunicação de Avanca convidou o antropólogo visual de Macau, Cheong Kin Man, para três intervenções sobre conceitos de descentralização, multipolarização de cinema e nostalgia de Macau entre 29 e 31 de Julho. As intervenções do antigo bolseiro de mérito da RAEM serão posteriormente publicadas, nomeadamente o ensaio académico intitulado “Descentralizar a realização da arte: Comentários sobre a curadoria da residência artística digital ‘Flâneur in the Insular Cities’”.

O antropólogo visual de Macau, Cheong Kin Man, apresenta três comunicações sobre os conceitos de descentralização, multipolarização de cinema e nostalgia de Macau na edição de 2021 da Conferência Internacional sobre Cinema, Arte, Tecnologia e Comunicação de Avanca.

“Vou apresentar três comunicações, que serão publicadas posteriormente, mas, de facto, este ensaio fragmentário e lúdico fala da fabricação do ‘ocidente’ e do ‘resto do mundo’. Apenas ‘Descentralizar a realização da arte: Comentários sobre a curadoria da residência artística digital ‘Flâneur in the Insular Cities’’ é um ensaio académico mais ‘normal’. As duas últimas comunicações são mais jogos de palavras do que ensaios convencionais ‘normais’”, começou por explicar Cheong Kin Man ao PONTO FINAL.

As intervenções do doutorando em Antropologia Visual na Universidade Livre de Berlim e antigo bolseiro de mérito da RAEM serão transmitidas na internet entre 29 e 31 de Julho, sendo que primeira intervenção está agendada para hoje, em conjunto com uma das curadoras artísticas da residência, Yipei Lee, na apresentação de “Descentralizar a realização da arte: Comentários sobre a curadoria da residência artística digital ‘Flâneur in the Insular Cities’”.

Neste painel, Cheong Kin Man fará comentários críticos “sobre o conceito ocidental de descentralização e descentralibilidade, tendo, como exemplo concreto, a residência com participantes maioritariamente de língua chinesa”. Sobre este tema, o antropólogo visual de Macau irá abordar a “temática, de como a maneira de pensar na Ásia oriental pode proporcionar ao mundo ocidental uma perspectiva diferente acerca de como um processo de descentralização pode ser realizado: privilegiando a categorização das acções de uma forma mais convergente”.

A 30 de Julho, o antropólogo visual de Macau tem agendada uma intervenção intitulada “Defender a multipolarização do cinema do mundo”. Segundo o autor, “trata-se de um conjunto de fragmentos de quatro curtos ensaios que analisam, de maneira irónica e lúdica, a complexidade do Eurocentrismo e a multipolarização das culturas” onde o “cinema aqui é apenas o exemplo através do qual o tema é discutido”.

Já a 3 de Julho, Cheong Kin Man irá falar da presença portuguesa em Macau e do surgimento do cinema no território enquanto factor nostálgico na criação de uma identidade. “Macau, ou melhor, o seu nome e a sua aparência, não era mais do que uma máquina de nostalgia de curto prazo. Neste contexto, o surgimento do cinema de Macau a partir da última época colonial até ao presente contribui para o discurso de produção de uma identidade, cujo o futuro ainda é desconhecido”, indicou o autor.

No comunicado da organização da conferência foi ainda indicado que este ensaio trata-se de “uma mistura de auto-etnografia e fragmentos de ensaios irónicos”, onde o autor “pretende não apenas discutir vários conceitos a propósitos da nostalgia pós-colonial, à pós-colonização cultural e sobretudo à ‘fabricação da nostalgia’ de Macau antes de 2049”.

Sobre este tema, Cheong Kin Man reconheceu que o objectivo da sua intervenção será “atrair maior atenção académica sobre Macau fora do contexto quase exclusivo onde actualmente é analisado”.

Recorde-se que o antropólogo visual de Macau já apresentou várias comunicações nas passadas edições desta conferência, nomeadamente uma curta-metragem experimental da sua autoria intitulada “Uma Ficção Inútil” em 2017 (com o patrocínio da Fundação Oriente).

Na edição de 2020, Cheong Kin Man apresentou, em francês, “O papel dos media culturais ‘subalternos’ nos povos ‘indígenas’ do mundo de língua chinesa: análise semântica, temas e traduções” e “Uma identidade reinterpretada: Notas sobre um antigo documentário e antigas pesquisas em redor da identidade macaense”.