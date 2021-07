280 anos de Vivaldi: De padre a compositor e violinista virtuoso

Hoje, às 18h30, a Fundação Rui Cunha tem programa de história e música. Shee Va, homem que partilha uma paixão pela ópera, prepara-se para participar na oitava sessão do ciclo de conversas ilustradas com música sob o título “Efemérides na Ópera: Montezuma”, a assinalar os 280 anos da morte do mestre barroco.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha (FRC) prepara-se para realizar outras das suas habituais ‘Conversas Ilustradas com música’ com a apresentação de um especialista na matéria, o médico Shee Va, hoje, às 18h30. O tema desta oitava sessão do ciclo tem como título “Efemérides na Ópera: Montezuma” e pretende assinalar os 280 anos do falecimento do compositor barroco italiano António Vivaldi.

O famoso compositor, nascido em 1678, natural de Veneza, apresenta-se até hoje como uma personagem fora do vulgar, tendo sido padre, porém, dedicou a maior parte da sua vida à música, tendo sido um violinista virtuoso e compositor de várias obras-primas reconhecidas já na altura por toda a Europa e até os dias de hoje.

“A sua obra mais célebre, ‘As Quatro Estações’, é um concerto para violino e orquestra, em que esta participa no desenvolvimento da obra e não actua como um simples acompanhamento de fundo”, revela o comunicado de imprensa da FRC. “Esta característica irá influenciar outros compositores, como Haydn e Bach. António Vivaldi teve também sucesso no campo do teatro lírico, tendo composto cerca de uma centena de óperas que foram levadas à cena em Veneza, Mântua e Viena”, acrescenta a nota.

Dia 27 deste mês marcou os 280 anos do seu falecimento, e com isto as “Efemérides na Ópera” recordam uma das suas óperas, “Montezuma”, escrita pelo poeta veneziano Alvise Giusti, com base na conquista do México pelos espanhóis, e ainda as “As Quarto Estações”, a obra mais destacada do compositor.

Shee Va, em dois dedos de conversa com o PONTO FINAL, explicou um pouco acerca da ocasião e o evento que pretende marcar a data. “Este ciclo pretende festejar, ou compositores, cantores, directores de teatro e de orquestra, tudo o que possa ser comemorado na ópera, e começamos com Mahler acerca da sua direcção na ópera de Vienna”, começa por explicar. “Este mês estamos a relembrar Vivaldi nos 280 anos do seu falecimento e vamos falar sobre a vida dele, sobre a sua obra mais conhecida que é ‘As Quatro Estações’, para o violino e a orquestra”, prosseguiu.

Shee Va revela também que, pela primeira vez neste evento, vai ter como convidado um violinista local chamado Chan Ka Neng, que tocará o tema, ’As Quatro estações’. “Vivaldi era conhecido como violinista, essencialmente isso, e foi também professor de música num hospício para órfãos, de modo que muitas das alunas dele eram conhecidas por toda a Europa, porque, por obrigação, ele tinha de compor para ensinar e para fazer concertos dos quais muitas das pessoas que viajavam por Veneza se deslocavam de propósito para assistir, nomeadamente uma das grandes referências relatadas foi Jean Jacques Rousseou”, referiu.

Uma das grandes curiosidades do compositor era o facto de ser padre, porém, não podendo celebrar a missa, por causa de uma deficiência física ou doença de que sofria, de modo que foi professor, e depois também empresário de um teatro em Veneza, facto algo fora do vulgar porque normalmente os padres estavam apenas ligados à igreja e não costumavam desenvolver a actividade empresarial.

“Foi um compositor acérrimo de óperas, tanto que há descrições de uma carta que ele escreveu a dizer que tinha composto cerca de 100 óperas, poém muitas estão perdidas”, assinala o médico de profissão. “Conhecem-se cerca de 50 óperas de Vivaldi, mas muitas delas estão perdidas e precisamente, a ópera que eu vou apresentar, o ‘Montezuma’, foi uma das óperas que esteve perdida durante muito tempo e que depois foi encontrada nos arquivos centrais da Ucrânia em Kiev, levada lá pelo exercito vermelho através de um musicólogo alemão, o Steffen Voss”, concluiu.

Shee Va promete aprofundar esta história de factos reais hoje, às 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha. O evento será realizado em português e é de entrada livre.