Um segredo colectivo inspirado num ‘cochicho’

Uma jovem de Macau, amante de desenho e design, lançou uma marca de malas e de sweatshirts que pretende associar vestuário a diversas variedades de arte. A jovem, estudante de Direito, pretende que este seu novo negócio sirva como um escape e uma maneira de explorar a sua criatividade.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Joana Coelho Yee é uma jovem nascida em Macau que decidiu explorar o seu lado criativo através da criação de peças de vestuário e acessórios associados às experiências artísticas que mais definiram o seu gosto pessoal. Matriculada no terceiro ano do curso de Direito na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, a estudante de 20 anos decidiu começar uma marca de design de malas e de sweatshirts a meio do ano lectivo para desenvolver o seu lado criativo para além das responsabilidades académicas do seu curso.

O projecto chama-se ‘Cochicho’ e, segundo a jovem, foi inspirado “num sussurro transmitido de pessoa a pessoa, dado que o que mais significava no projecto era a mensagem e a maneira como as pessoas transmitem a mensagem umas às outras, como se fosse um segredo colectivo”, começa por explicar em conversa com o PONTO FINAL.

“Eu senti que foi esse o sentimento que eu tinha quando usava a sweatshirt da universidade, que era de uma certa maneira um segredo colectivo entre todos os alunos dado que passam todos por uma experiência semelhante. Foi essa a minha inspiração e a razão pela qual eu chamei o projecto de ‘Cochicho’, porque foi um segredo conjunto, de toda a gente”, reitera.

Joana explica que, por enquanto, o projecto consiste na impressão de designs escolhidos por si posteriormente aplicados nos produtos. “Tenho já os meus próprios designs, porém também posso personalizá-los dado que dou bastante importância à vertente individualizada”.

A estudante conta que um dos seus designs mais memoráveis é inspirado no livro ‘Metamorfose’, do escritor austro-húngaro Franz Kafka. “Escolhi citá-lo porque eu gosto muito da primeira frase do livro, uma frase em alemão que dificilmente tem tradução para outra língua”, aponta, referindo-se à ideia de uma das suas sweatshirts ter um escaravelho com a frase em alemão.

“Gosto de mensagens como estas, que levam as pessoas que leram o livro a recordarem-se do quão aliciante o seu início é, olham para a sweatshirt e pensam ‘Ah, eu sei, eu também li!’, quase como um segredo em conjunto de toda a gente que leu o livro e passou pela mesma experiência. Porém, é importante que gostem também do design, mesmo para quem não reconheça a frase”, acrescentou Joana Coelho Yee.

Os interessados podem reservar peças através da página de Instagram de Joana Coelho Yee, intitulada ‘Cochicho_’. “Por enquanto tenho à venda só ‘totebags’ [malas de pano] e sweatshirts, mas gostava de expandir, pois comecei só há um mês ou dois”.

O pagamento e entrega dos produtos são feitos em mão. Em relação aos planos para o futuro, a jovem refere que gostaria que o negócio fluísse de uma forma orgânica. “No fundo é apenas uma coisa que eu gosto imenso de fazer, eu adoro desenhar, gosto de fazer designs de coisas, e como não segui isso na universidade é uma forma de eu poder dedicar-me a esse outro lado de mim que não escolhi como carreira”, conclui.