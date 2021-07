Três detidos por suspeita de tráfico de droga com valor total de 145 mil patacas

Uma residente da Macau e dois vietnamitas desempregados foram detidos por estarem, alegadamente, envolvidos em actividades ilegais de tráfico e consumo de droga. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), foram apreendidas 43,96 gramas de ICE, com valor total elevado de 145 mil patacas.

Uma mulher de 23 anos, actualmente desempregada, residente de Macau, bem como uma mulher e um homem de nacionalidade vietnamita, de 27 e 31 anos respectivamente, foram detidos por alegadamente estarem envolvidos em actividades de tráfico e consumo de droga, divulgou ontem a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa. Segundo as autoridades, foi aprendido ICE com peso total de 43,96 gramas, com valor de cerca de 145 mil patacas.

Na semana passada, a polícia tinha recebido informação que dizia que uma mulher com cadastro por consumo de droga tinha sido vista frequentemente na área de Iao Hon. Depois da investigação, a PJ descobriu que a suspeita comprava droga naquela área.

Na noite da segunda-feira, a polícia descobriu que a suspeita estava alegadamente a realizar tráfico de droga num edifício na Estrada Marginal do Hipódromo. Quando estava a sair do edifício, a mulher suspeita foi detida pelos agentes. De acordo com a PJ, na altura da detenção foram apreendidos três pacotes de ICE, com peso total de 0,82 gramas.

Após a interrogatório, a arguida confessou o consumo de droga e disse ainda que a tinha comprado a uma mulher vietnamita por 1.300 patacas. Segundo as informações referidas pela mulher, mais tarde, no mesmo dia, a polícia interceptou outra suspeita num edifício próximo. Os agentes encontraram dois pacotes de ICE na sua posse, com peso de 0,87 gramas.

Depois disso, a polícia foi para a residência da segunda suspeita para fazer investigação, tendo sido detido o terceiro arguido em casa. Além disso, foram apreendidos 36 pacotes de ICE, com peso total de 42,27 gramas e vários equipamentos para consumir droga. A polícia também encontrou 3.500 patacas em dinheiro num quatro. Este dinheiro era, alegadamente, fruto de actividades ilegais.

De acordo com as autoridades, ambos os vietnamitas confessaram que tinham consumido a droga, no entanto, recusaram-se indicar a origem das mesmas e negaram terem realizado tráfico de ICE. Após a investigação, a autoridade policial descobriu que a segunda suspeita e o terceiro suspeito eram trabalhadores não-residentes ,mas, actualmente, estavam desempregados, e o homem tinha excedido o limite de permanência.

Depois de fazerem os respectivos testes de droga, todos os suspeitos acusaram positivo. Assim, foram acusados pelo crime de consumo de droga. Os dois suspeitos vietnamitas foram também acusados pelo crime de tráfico de droga. Além disso, houve ainda acusação de crime de acolhimento para a segunda suspeita. O caso foi transferido ontem para o Ministério Público (MP) para investigação mais aprofundada.

Luís Hanyu