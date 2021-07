Receitas da Melco aumentam 222% no segundo trimestre do ano

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A operadora de jogo Melco anunciou ontem que as receitas totais do segundo trimestre deste ano foram de 566,4 milhões de dólares americanos, o que representa um aumento na ordem dos 222% em comparação com os 175,9 milhões de dólares americanos registados no mesmo período do ano passado. Segundo um comunicado enviado ontem às redacções, a operadora diz que o aumento das receitas de jogo tem a ver com o aumento do número de turistas a chegarem a Macau.

Citado pela nota da empresa, Lawrence Ho, director executivo da Melco, disse estar “satisfeito” com a recuperação económica progressiva ao longo do segundo trimestre deste ano, apesar dos “desafios” da pandemia e das restrições de viagens.

“Os jogadores do mercado de massas e de alta qualidade provaram ser os principais motores de recuperação neste trimestre e espera-se que avancem à medida que continuamos a dedicar os nossos recursos a estes segmentos de mercado. Continuamos optimistas quanto às nossas perspectivas do mercado de Macau, especialmente à medida que Macau explora cenários para viagens mais flexíveis com outras cidades na área da Grande Baía”, indicou Lawrence Ho.

O empresário elogiou o Governo local pela abordagem “ponderada” na reabertura das fronteiras e nos planos de apoio à economia e ao emprego. Por outro lado, destaca também os esforços na vacinação: “Através dos esforços do Governo, somos afortunados por as vacinas estarem prontamente disponíveis. Com a imunidade a ser um objectivo-chave da empresa para assegurar um ambiente seguro para os colegas, hóspedes e comunidade, a Melco está a apoiar os esforços do Governo no sentido da vacinação em toda a comunidade”.

Ho disse ainda que a construção da Fase 2 do Studio City está a progredir e oferecerá aproximadamente 900 quartos e suites de hotel de luxo adicionais, um dos maiores parques aquáticos interiores/exteriores do mundo, um Cineplex, restaurantes e um espaço MICE de última geração. No City of Dreams, “os nossos trabalhos de melhoramento das instalações estão em curso, onde estamos a adicionar mais suites e quartos de hóspedes ao Morpheus”, detalhou o empresário.

A.V.