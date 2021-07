Operador minoritário da central de Taishan sugere desligamento de reactor

O grupo de energia Electricidade de França (EDF) indicou que se os problemas em torno do reactor nuclear de Taishan, na província de Guangdong, ocorressem em França, certamente interromperia as operações e faria uma avaliação completa. “Com base nas análises realizadas, os procedimentos operacionais da EDF levariam a empresa, em França, a desligar o reactor a fim de avaliar com precisão a situação em andamento e interromper o seu desenvolvimento”, revelou a eléctrica francesa em comunicado.

O anúncio foi feito após uma reunião ordinária do Conselho de Administração da central nuclear na qual a EDF explicou sua posição em relação ao reactor número um.

A central é composta por dois recatores nucleares European Pressurized Reactor (EPR), cada um com 1.750 MW de capacidade. O primeiro reactor foi conectado à rede em 2018, enquanto o segundo começou a operar apenas no ano seguinte. Os dois reactores são capazes de fornecer quase 24TWh de eletricidade livre de carbono para a rede eléctrica chinesa por ano.

Já este ano, em Abril, a Administração Nacional de Segurança Nuclear chinesa admitiu que a central nuclear, localizada a 67 quilómetros de Macau tinha deixado escapar uma “pequena quantidade” de gás radioactivo, o que, de acordo com as autoridades, representou um incidente de “nível 0”, “sem significado para a segurança”.

As autoridades chinesas acrescentaram posteriormente que um acumulo de gases radioactivos na central nuclear foi devido a cinco barras danificadas num dos reactores, mas sublinharam que não houve fuga de radioactividade, uma vez que foi contido pelas barreiras de segurança existente, que funcionaram como planeado.

A central nuclear de Taishan é uma ‘joint venture’ entre a China Guangdong Nuclear Power (CGNPC) e a EDF, com ambas a deter 70% e 30%, respectivamente.