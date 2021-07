MGM apresenta novo programa de tratamento de demência com a Caritas

FOTOGRAFIA: MGM

Em colaboração com a Caritas Macau e várias associações comunitárias locais, o novo “Programa para o Tratamento de Demência” do MGM, anunciado ontem em nota de imprensa, inclui a organização de visitas locais para idosos com diagnóstico de demência, seus familiares e cuidadores, bem como a compilação de um guia de demência e outras actividades comunitárias para fornecer o apoio de que necessitam.

O objectivo do programa, revela o MGM, é conscientizar a população para que os pacientes e seus cuidadores sejam amplamente aceitos e compreendidos pela sociedade.

Pansy Ho, co-presidente e diretora executiva da MGM China Holdings Limited, afirmou na ocasião do lançamento que “a MGM preocupa-se com os idosos locais”. “Temos organizado vários programas comunitários para enriquecer a sua idade avançada. Com o objectivo de apoiar ainda mais o Governo, a MGM continua a fazer parceria com diferentes associações para lançar programas de serviço social novos e inovadores. Depois de lançar o Centro de Recursos de Tecnologia Assistiva de Macau com a UGAMM, este ano damos um passo extra ao apresentar este primeiro novo programa de tratamento da demência para aumentar a conscientização na prevenção da demência e aceitação pública da doença. Como empresa profundamente enraizada em Macau, a MGM continuará a cumprir as suas responsabilidades sociais empresariais. Seguindo em frente, continuaremos a fornecer apoio total ao Governo da RAEM, bem como a dar as mãos a diferentes sectores para tornar Macau uma sociedade amiga da demência, e inclusiva”, notou a responsável.

O programa apresenta uma série de eventos para aumentar a conscientização sobre demência na comunidade, incluindo o “Golden Lion Tour para Idosos com Demência” lançado no início deste ano. Esta viagem em grupo é mais uma colaboração com a Caritas Macau, feita à medida para idosos com demência dos centros de cuidados a idosos da instituição de acção social, com uma participação prevista de 500 pessoas. Dividido em duas viagens temáticas, os participantes são levados para a península de Macau ou para o Cotai.

A MGM revelou ainda que patrocina a Escola de Enfermagem do Kiang Wu na compilação de um guia sobre o tema da redução do risco de demência, e tem como meta a distribuição de 3.000 exemplares a diferentes sectores da sociedade até ao segundo trimestre de 2022.