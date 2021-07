Leong Sun Iok pede explicações sobre condições de candidatura para habitação económica

Numa interpelação enviada ontem ao Executivo, Leong Sun Iok levantou dúvidas sobre os critérios de candidatura para habitação económica e sugeriu a redução do preço dos imóveis e dos encargos para os requerentes. O deputado acredita que o Governo deve adoptar medidas específicas para evitar um aumento do preço das habitações no sector privado e pediu mais detalhes sobre as cinco classes de habitação em Macau, desde habitação social até à habitação económica, passando pela classe sanduiche e habitação para idosos.

Eduardo Santiago

O deputado Leong Sun Iok está preocupado com os critérios adoptados na determinação de cinco classes de habitação de Macau e sugeriu ao Governo a publicação de todos os detalhes no processo de candidatura para habitação económica para que o assunto possa ser discutido pela sociedade, nomeadamente as condições de aplicação, o preço e o planeamento a longo prazo de mais áreas residenciais no território.

No documento enviado ao Governo, Leong Sun Iok começou, desde logo, por assinalar que “se não se pode ter uma casa, não se pode ter um emprego”, e que, a “comunidade está ansiosa por ver a nova política de habitação económica implementada o mais rapidamente possível”. De acordo com o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), “os residentes não só estão preocupados com o início da construção das casas, preços, qualidade e progresso da construção, mas também com os requisitos de candidatura, os rendimentos dos candidatos e o planeamento a longo prazo do Plano de Alojamento para a classe sanduiche, residência para idosos e o novo bairro residencial de Macau em Hengqin”.

“O Governo indicou que os preços de venda das unidades habitacionais subsidiadas são determinados com base no prémio do terreno, custos de construção e custos administrativos, e que os preços finais de venda estão sujeitos à aprovação do Chefe do Executivo. Por conseguinte, irão as autoridades considerar reduzir os preços de venda tanto quanto possível, por exemplo, renunciando ao prémio do terreno e aos custos administrativos, e não transferindo os custos de construção de artigos não residenciais como garagens e lojas para os requerentes para reduzir os preços de venda?”, questionou Leong Sun Iok.

Outra das dúvidas levantadas pelo deputado na interpelação escrita enviada ao Executivo está relacionada com a qualidade de construção e manutenção dos novos apartamentos. “Em termos de qualidade dos complexos habitacionais, irá o Governo considerar alargar o período de garantia dos edifícios e melhorar a manutenção dos edifícios por parte dos empreiteiros?”, quis saber Leong Sun Iok.

Por fim, o deputado eleito por sufrágio directo sugeriu a publicação de todos os pormenores relacionados com os programas de habitação para a classe sanduiche, residência de idosos e centro residencial de Hengqin “para que a comunidade possa discutir plenamente a nova política de habitação de Macau e chegar a um consenso na comunidade, para que se possa formular uma política de habitação mais científica, razoável e orientada para as pessoas”.

“Em relação aos requisitos de elegibilidade, preços, restrições e planeamento para a Habitação de Classe Sanduíche, Residências de Idosos e área residencial de Hengqin, quais são as propostas específicas actualmente em vigor? Espero que as propostas sejam anunciadas o mais cedo possível para facilitar a discussão plena na comunidade e a formulação de políticas sólidas, e para permitir que os residentes façam orçamentos e planeamento com antecedência”, concluiu Leong Sun Iok.