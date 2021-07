Lei Chan U sugere alteração dos padrões de protecção contra inundações na Zona A dos Novos Aterros

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) enviou uma interpelação escrita ao Governo para questionar as autoridades sobre a promulgação dos critérios de prevenção e controlo de inundações e utilização de espaços subterrâneos. No documento enviado ao Executivo, Lei Chan U pediu soluções para a prevenção de cheias nos espaços subterrâneos dos edifícios localizados na área do Porto Interior e sugeriu alterações aos padrões de protecção contra inundações na Zona A dos Novos Aterros.

O deputado Lei Chan U enviou uma interpelação escrita ao Executivo com três questões relacionadas com a utilização dos espaços subterrâneos e a definição de normas de prevenção e controlo de inundações. O vice-presidente da FAOM e deputado eleito por sufrágio indirecto quis saber quando será publicado o estudo “Critérios para implementar mecanismo de prevenção de inundações em espaços subterrâneos” e questionou o Governo sobre que soluções serão implementadas na prevenção de cheias nos espaços subterrâneos dos edifícios localizados na área do Porto Interior. Para além disso, Lei Chan U recordou que o nível das águas na região tem aumentado nos últimos anos e questionou as autoridades se há a possibilidade de alterar os padrões de protecção contra inundações na Zona A dos Novos Aterros.

De acordo com Lei Chan U, a taxa global de subida do nível do mar entre 1993 e 2020 foi de 3,3 ± 0,3 mm/ano, sendo que a taxa de subida do nível do mar ao longo da costa da China em 2020 foi a “mais elevada desde o início dos registos de observação por satélite”, e que “as últimas investigações indicam que o nível global do mar aumentará um metro até 2100”.

Nesse sentido, o deputado mostrou-se preocupado com os padrões de protecção contra inundações adoptado para a Zona A dos Novos Aterros. “O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse anteriormente que o padrão de prevenção de inundações na Zona A dos Novos Aterros era de 1 em 100 anos, mas com base em pareceres de peritos, estavam a ser realizados novos estudos. Irão as autoridades considerar elevar o padrão de protecção contra inundações para a Zona A dos Novos Aterros? As autoridades têm planos claros para a utilização do espaço subterrâneo da Zona A dos Novos Aterros e outras novas áreas de recuperação de terras ao mar?”, questionou Lei Chan U.

Sobre as construções em aterros no território, o deputado assinalou que “muitas áreas em Macau são áreas recuperadas ao mar”, e que “algumas delas podem sofrer da colonização terrestre devido a factores naturais e actividades humanas”. Nesse sentido, o deputado considerou que “a ocupação do solo levou a um aumento mais rápido do nível relativo do mar, o que tem um impacto adverso nas inundações urbanas e na atenuação de catástrofes”.

“Irá a Administração realizar um acompanhamento regular do problema do assentamento no solo em Macau? Que medidas ou mecanismos estão em vigor para lidar com o assentamento no solo?”, inquiriu o vice-presidente da FAOM.

A terceira questão apresentada pelo deputado foi relacionada com os dados de um estudo encomendado à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) sobre os “Critérios para implementar mecanismo de prevenção de inundações em espaços subterrâneos”.

“A DSSOPT encomendou a um instituto de investigação um estudo que compilasse a definição de normas de prevenção e controlo de inundações, para que fosse estabelecidos uma série de indicadores regulamentares e planos de gestão para a instalação de equipamento de prevenção e protecção contra inundações e resposta de gestão nos espaços subterrâneos dos edifícios. No entanto, esse estudo relevante ainda não foi emitido. Qual o progresso deste estudo sobre critérios de prevenção e protecção contra inundações para o espaço subterrâneo que o Governo planeia compilar? Quando se espera que seja publicado”, questionou Lei Chan U.