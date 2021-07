História dos amantes borboletas ganha forma física na galeria da Fundação Rui Cunha

“Butterfly Lovers, Eternal Love”, ou a história dos amantes borboletas, é uma peça tradicional e conhecida sobretudo entre os chineses. Esta história de amor clássica, que já esteve em palco várias vezes no território, apresenta-se agora em forma de exposição física na galeria da Fundação Rui Cunha, mostrando um pouco dos bastidores e das obras de arte que incorporaram esta produção.

A Fundação Rui Cunha vai apresentar esta quinta-feira, dia 29 de Julho, pelas 15h00, a abertura informal da exposição colectiva de arte intitulada “Butterfly Lovers, Eternal Love”, que traz à galeria da fundação um novo projecto da equipa de artistas que concebeu a exposição “Blooming Beauty of Macau”, no passado dia 22 de Março.

A exposição, desenvolvida através do grupo ‘Frost Ice Snow Creative Experimental Theatre’, com o apoio do grupo do clube de expressão dramática da união de estudantes da Universidade de Macau, pretende ser uma produção inovadora em arte multimédia da peça original com o mesmo nome. Baseada numa história tradicional chinesa, a peça será pela primeira vez exibida em forma de exposição.

No manifesto artístico do evento está referido que a peça estreou em 2019 e foi uma das actividades criadas no âmbito da série ‘Art Macau’. “Neste ano de 2021 teve a honra de voltar à cena quatro vezes, concretizando com sucesso o primeiro projecto de teatro comercial em Macau, bastante popular entre os cidadãos e as empresas locais”, pode ler-se no manifesto.

A história dos amantes borboletas é considerada uma das quatro maiores histórias de amor da China arcaica. “A história desenvolveu-se, formou-se e amadureceu durante mais de 1700 anos, desde a Dinastia Jin Oriental, e pode ser considerada uma criação de arte popular ao longo de milhares de anos”, aponta o comunicado.

O grupo ‘Frost Ice Snow Creative Experimental Theatre’ decidiu trazer agora a peça ao público outra vez, porém em forma de exposição física, na galeria da Fundação Rui Cunha, para assim explorar e combinar a arte moderna com os clássicos tradicionais “para elevar esta experiência a um novo patamar artístico.”

Anita Seak, directora artística e criativa do grupo e curadora do evento, acrescentou ao PONTO FINAL que desde que começaram as apresentações da peça, as audiências têm mostrado uma boa receptividade, e visto isto a organização achou que fazia sentido expandi-la para a tornar numa exposição que mostrasse a arte nesta peça, nomeadamente o vestuário, alguma da arte projectada, algumas pinturas ou até maquilhagem usada em palco na peça.

“A primeira vez que mostrámos a peça foi no Broadway Macau do Galaxy e no Centro Cultural de Macau”, começou por explicar a chinesa de Macau, continuando: “A língua falada é o cantonense, com legendas em mandarim, infelizmente sem inglês. Estamos a trabalhar para providenciar legendas em português também porque temos recebido muito interesse de vários grupos da população”.

Na galeria da Fundação Rui Cunha a exposição vai mostrar cerca de 30 peças de arte, criadas por cinco artistas locais com diferentes estilos e técnicas. Entre os artistas conta-se Anita Seak Ian Chi (escritora), Bill Ng Ion Chong (designer gráfico), Inês Chan I Lei (pintora), Memphis Ng Chi Wai (figurinista), Stella Fong Hoi Lam (escultora de metais) e a PHM Professional Makeup Artists.

As obras incluem projecções de vídeo, produção de figurinos, desenhos gráficos, fotos e pinturas de caracterização de personagens, letras de música, artesanato em metal e outros artefactos, que testemunham a vitalidade criativa das novas gerações de Macau.

Anita Seak confirma que pretende, em Setembro, voltar a trazer de volta aos palcos esta produção. A mostra estará disponível para visita na galeria da Fundação Rui Cunha até dia 7 de Agosto.