Fotojornalista do Ponto Final conquista terceiro lugar de concurso fotográfico da PJ

A Polícia Judiciária anunciou ontem os vencedores do concurso fotográfico “A Polícia Judiciária – Vista pelos Olhos da Imprensa 2021”, com destaque para o terceiro lugar de Gonçalo Lobo Pinheiro, fotojornalista do jornal PONTO FINAL. A apreciação das fotografias apresentadas a concurso foi efectuada ontem na sede da PJ onde o júri escolheu, durante quatro fases, os primeiros três classificados e as seis menções honrosas entre as 65 obras apresentadas.

O primeiro e segundo lugar foram atribuídos a Wong Pan do Diário Ou Mun Iat Pou pelo registo fotográfico de um simulacro com agentes da PJ e uma apreensão de armas ilegais. Já o terceiro lugar coube a Gonçalo Lobo Pinheiro, que acompanhou um simulacro de um caso grave que envolveu três crimes: homicídio, tráfico de droga e sequestro.

As seis menções honrosas foram atribuídas a Kwan Wing Yin, do Diário Ou Mun Iat Pou, Vong Weng Kuong, do Today Macau Journal, Da Conceição Nogueira Valentino António, do Diário Ou Mun Iat Pou (duas menções), Chi Xinyu e Li Yuhang, do Hou Kong Daily.

Em comunicado, a PJ frisou que “o objectivo deste concurso é o de evidenciar, através de imagens captadas durante o trabalho diário dos jornalistas, todos os aspectos do dia-a-dia da nossa Polícia, nomeadamente a investigação, recolha de provas, trabalho de cooperação entre a polícia e a população e o reforço da colaboração entre polícia e imprensa”.

O júri da 15ª edição do “Concurso de Fotografia do Dia da Polícia Judiciária” foi constituído por Inês Chan, directora do Gabinete de Comunicação Social, U Kin Tong, presidente do Conselho Executivo da Associação dos Trabalhadores da Imprensa de Macau, Mao Lei, subdirector da Delegação do Jornal Diário do Povo em Macau, Kou Pei Lok, presidente do Conselho Executivo do Clube de Jornalistas de Macau, Liu Gang, subdirector da Delegação da Agência de Notícia Xinhua na RAEM, Tam Kam Weng, vice-presidente do Clube de Comunicação Social de Macau, e Mak Chon Wa, membro do Conselho Executivo da Associação dos Jornalistas de Macau. Para além disso, o júri do concurso contou ainda com a participação do director da PJ Sit Chong Meng e Chan Kin Hong, subdirector da PJ.