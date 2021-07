Colocadas 144 pessoas em quarentena depois de terem estado no aeroporto de Nanjing

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que, no total, foram colocadas 144 pessoas em observação médica de 14 dias depois de terem estado no aeroporto de Nanjing, na província de Jiangsu, onde se registou um surto de Covid-19. Além disso, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus também informou que 1.430 pessoas terão de fazer três testes de ácido nucleico nos próximos sete dias, depois de terem estado nos mesmos locais de um caso assintomático em Zhuhai.

No total, 144 pessoas foram colocadas em quarentena nos hotéis designados depois de terem passado pelo aeroporto de Nanjing, na província de Jiangsu, onde foram registados 57 casos de Covid-19. A medida tinha sido anunciada na segunda-feira, numa conferência de imprensa extraordinária.

Na conferência de imprensa de segunda-feira, Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, explicou que a medida se devia ao facto de um caso assintomático ter passado pelo aeroporto de Nanjing e circulado na cidade vizinha de Zhuhai. Alvis Lo assinalou que, como há uma grande circulação de pessoas entre Macau e Zhuhai, “Macau também tem a possibilidade de propagação do vírus na comunidade, e este risco é agora maior”.

Por outro lado, na segunda-feira também foi anunciado que todos os cidadãos que, em Zhuhai, estiveram nos mesmos locais do homem diagnosticado teriam de realizar três testes de ácido nucleico ao longo dos próximos sete dias. Ontem, as autoridades anunciaram que 1.430 pessoas tinham declarado ter estado nos mesmos locais do caso assintomático de Zhuhai e, por isso, serão sujeitos à realização dos testes de ácido nucleico.

Os Serviços de Saúde explicaram que, no dia 19 de Julho, o homem de 29 anos apanhou o voo CZ5846 do aeroporto de Nanjing para Zhuhai. Ao chegar a Zhuhai, foi num ‘shuttle’ para o hotel Grand Hyatt. Mais tarde, jantou no restaurante Laochuanfang. Na manhã da passada terça-feira, foi até ao Everbright International Trade Center para participar numa reunião da empresa e jantou com colegas no restaurante Crooked Guizhou, tendo depois regressado ao hotel. Na quarta-feira, depois de anunciado o surto com origem no aeroporto de Nanjing, o homem foi fazer o teste ao hospital, tendo depois sido encaminhado para um hotel designado para observação. Quem passou por algum destes locais deverá informar as autoridades.

A cidade de Zhuhai tem feito testes em massa à sua população e, até à tarde de ontem, já tinham sido testadas cerca de 2,26 milhões de pessoas, sendo que até então já eram conhecidos os resultados de quase dois milhões, todos eles negativos, noticiou o portal Macau News Agency (MNA).

Foi também imposto um confinamento na zona de Xiangzhou a cerca de 400 pessoas, que terão de fazer testes de ácido nucleico uma vez por dia nos próximos sete dias, depois vão ter de fazer mais dois testes: um no 10.º dia e outro no 14.º.

As autoridades de Zhuhai determinaram que 155 pessoas eram contactos próximos do caso do homem de 29 anos diagnosticado na semana passada. Destes, 101 pessoas estão em quarentena na cidade de Zhuhai, enquanto 34 estão em quarentena noutros locais, informou a MNA.