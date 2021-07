Biblioteca Pública de Macau lança 27.ª edição de “Os Livros e a Cidade”

A 27.ª edição da revista trimestral “Os Livros e a Cidade”, publicada pela Biblioteca Pública de Macau, foi ontem disponibilizada ao público nas bibliotecas dependentes do Instituto Cultural, instituições de ensino superior, Galeria Tap Seac e várias livrarias, para além dos espaços artístico-culturais em Macau.

Com o tema “empreendedorismo e criação de riqueza” e 3.000 exemplares publicados, a recente edição da revista “Os Livros e a Cidade” “partilha sugestões e dicas a partir das experiências de escritores conceituados da área e equipas de empreendedores e pioneiros locais e de exemplos de sucesso na reinvenção de lojas antigas”, indicou o Instituto Cultural em comunicado.

Nesta edição de “Os Livros e a Cidade”, a coluna “Retrato da Biblioteca” apresenta uma entrevista com um curador de pequenas feiras temáticas de livros seleccionados da colecção da Biblioteca Pública de Macau onde este partilha estratégias de como “utilizar temas interessantes para ligar diferentes tipos de colecções e apresentá-las ao público na forma de feiras temáticas de livros de pequena dimensão”.

A secção “Manual da Biblioteca” destaca como o “Sistema de Circuito de Indução Magnética” permite aos deficientes auditivos utilizarem os serviços da biblioteca; a secção “Colocando Dúvidas à Biblioteca” responde a perguntas sobre a “Cacifos Automatizados para o Levantamento de Livros” e apresenta este prático serviço ao público; a secção “Fala o Autor” apresenta uma entrevista com Esther Chan e o seu livro titulado “I Am Designing My Life”, sendo esta artista local que se ocupa do design, redacção, fotografia e encadernação desta obra; a secção “Novos Lançamentos” apresenta uma grande variedade de novidades, incluindo livros, filmes, músicas e revistas. Além disso, esta edição também apresenta 10 breves, porém talentosas resenhas de livros em chinês, português e inglês.