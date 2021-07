Banco Luso Internacional imprime títulos panda em Macau

FOTOGRAFIA: BANCO LUSO INTERNACIONAL

O banco de matriz portuguesa, onde detido maioritariamente por capital chinês, tornou-se no primeiro banco local emissor de títulos denominados em renminbi na China. A transacção envolveu 1,85 mil milhões de patacas e o banco tem quota válida até Julho de 2023, dada pelo Banco Popular da China.

O Banco Luso Internacional (LIB, na sigla inglesa) tornou-se o primeiro emissor baseado em Macau a vender títulos panda, denominados em renminbi, no mercado interbancário da China, quando vendeu uma transacção de 1,85 mil milhões de patacas no final da semana passada.

A nota de médio prazo a três anos estava cotada a 3,28% na passada sexta-feira, com o Banco Luso Internacional a aumentar os planos de 1,85 mil milhões de patacas. O rendimento final atingiu uma variação de 3% a 3,6%.

O Banco da China (BOC) e a Citic Securities foram os principais subscritores. As duas empresas financeiras também foram o subscritor individual e o subscritor conjunto, respectivamente, sendo que o Banco de Desenvolvimento de Shanghai Pudong (SPD, na sigla inglesa) também estava no negócio como subscritor conjunto.

O preço chegou a cerca de 50 pontos-base quando os títulos de três anos do Banco de Desenvolvimento da China (CDB, na sigla inglesa) estavam a ser negociados e a orientação de preço foi anunciada na última quarta-feira. Os títulos do CDB de três anos estreitaram-se em cerca de dois pontos-base para cerca de 2,76% no final da semana passada, de acordo com dados do ChinaBond.

A nota de médio prazo do LIB foi cerca de 3,6 vezes subscrita, de acordo com um banqueiro próximo do negócio, relata o portal GlobalCapitalChina. Os investidores estrangeiros foram considerados responsáveis ​​por quase um terço dos pedidos. As notas foram vendidas no mercado interbancário da China, assim como através do Bond Connect.

O negócio de sexta-feira foi o primeiro título panda de Macau, estabelecendo uma referência para uma nova fonte de financiamento para instituições financeiras sediadas na RAEM, referiu ainda o mesmo banqueiro, citado pela GlobalCapitalChina. O negócio foi também lançado com vista ao desenvolvimento da área da Grande Baía, bem como à maior abertura do mercado financeiro de Macau, acrescentou a mesma fonte.

Antes de lançar o acordo de três anos, o LIB recebeu quota do Banco Popular da China (PBOC, na sigla inglesa) para emitir títulos no mercado interbancário da China. A quota é válida até Julho de 2023.

Tanto o LIB como a sua nova obrigação têm a classificação AAA da agência nacional Lianhe Credit Rating. Os recursos serão usados ​​para apoiar as necessidades de financiamento em renminbi do credor e o desenvolvimento e expansão de seus negócios bancários onshore.

O Banco Luso Internacional de Macau, que tem 13 sucursais no território, é 49,04% detido pela Xiamen International Investment Limited (Hong Kong), que é uma subsidiária detida a 100% pelo Xiamen International Bank, sedeado na China continental.

Embora o emissor não tenha vendido títulos denominados em renminbi antes, acabou por emitir títulos de capital em dólares norte-americanos e dólares de Hong Kong. Relatou cerca de 224 mil milhões de patacas em activos e um índice de adequação de capital de 13,61%, contra o mínimo regulamentar de 8%, no final de 2020.

G.L.P.