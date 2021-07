Otelo Saraiva de Carvalho: “Um homem sempre pronto a ajudar e harmonioso”

Fotografia: EPA/MIGUEL A. LOPES

Manuel Geraldes, o homem que na madrugada de 25 de Abril de 74 informou Otelo de que as instalações da RTP tinham sido tomadas, recorda o homem que coordenou as operações da revolução como “um homem bom”. “Cometeu erros, sem dúvida, mas era um homem bom”, descreveu. Ao PONTO FINAL, o capitão de Abril recordou também a passagem de Otelo por Macau, em 1999.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de os estúdios da RTP terem sido tomados pelos militares da revolução de Abril, foi Manuel Geraldes a dar a notícia a Otelo Saraiva de Carvalho. “Já te reconheci, não precisas de te identificar”, respondeu Otelo a Geraldes, com a satisfação que a informação lhe trazia. Esta foi “uma das melhores memórias” do 25 de Abril, contou ao PONTO FINAL Manuel Geraldes.

Otelo, que morreu na madrugada de domingo aos 84 anos, conviveu directamente com Manuel Geraldes na preparação do golpe militar de 74. Foi no dia 1 de Dezembro de 1973 que se conheceram, durante a reunião de Óbidos, aquele que foi o primeiro contacto que Geraldes teve com o movimento.

Otelo distinguia-se como um homem “extremamente activo, um homem generoso, aberto e com um grande dinamismo”. Otelo era “um bocado actor, um homem com um discurso muito positivo, muito bem disposto”. “Era simpático e afável. E isso foi extremamente útil. Foi um homem que dinamizou uma certa simpatia e que estabeleceu uma onda positiva que fez que o movimento fosse melhor aceite na sociedade”, acrescenta Geraldes, que recorda ainda Otelo como “um homem sempre pronto para ajudar e harmonioso”.

Na preparação do golpe de estado, aquele que ficou conhecido como o estratego do 25 de Abril colocou o actual responsável do Clube Militar de Macau como correio, entregando missivas em mão, no Porto. “Eu trazia missivas dele e levava as respostas e outras mensagens para ele”, recorda Geraldes, explicando que não eram utilizados telefones na preparação da revolução, “houve uma grande disciplina de comunicação”.

Na coordenação do 25 de Abril, Otelo “entregou-se, não tinha outras prioridades”. Até porque era um homem “com uma disponibilidade extraordinária”.

VISITA A MACAU

Otelo Saraiva de Carvalho esteve de visita a Macau no final de 1999. “Hoje, quando entrei aqui no Clube Militar, lembrei-me disso”, comenta Geraldes, recordando o momento em que Otelo esteve a almoçar naquele espaço.

O capitão de Abril fez parte de um grupo de militares que passeou por Macau a convite do então governador Rocha Vieira. “Foi só fazer a visita, dentro de uma espécie de visita para conhecimento da situação e reconhecimento da obra feita”, diz.

Geraldes só esteve com Otelo no primeiro dia da visita dos militares a Macau, só houve tempo para “um reencontro emotivo, à maneira do Otelo”, lembra. Isto porque, meses antes, Geraldes tinha ido visitar Otelo à prisão, depois de ter sido condenado no âmbito do processo das Forças Populares 25 de Abril (FP25).

No âmbito do processo das FP25, Otelo foi condenado, em 1986, a 15 anos de prisão por associação terrorista. Em 1991, recebeu um indulto, tendo sido amnistiado anos depois. Esta organização armada foi responsável por vários atentados e mortes.

Na opinião de Geraldes, foi um erro “terrível” Otelo ter-se envolvido com esta organização. “Até porque ele é um homem que, daquilo que conheço, era incapaz de matar uma mosca”, diz, explicando: “Cometeu alguns erros porque foi excessivamente solicitado, a verdade é que ele se tornou num homem popular”. “Era um homem bom. Cometeu erros, sem dúvida, mas era um homem bom. Foi traído pelo Otelo actor. Ele gostava do espectáculo e foi traído por isso”, sublinha.

O funeral de Otelo Saraiva de Carvalho realiza-se na quarta-feira, antecedido pelo velório, hoje, na Igreja da Academia Militar, em Lisboa, informou a Associação 25 de Abril.