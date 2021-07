Orquestra de Macau apresenta nova temporada de concertos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Com um orçamento de 12 milhões de patacas, o Instituto Cultural pretende trazer a Macau diversos músicos estrangeiros, se a pandemia assim o permitir. Seja como for, os espectáculos desses artistas estão programados para 2022.

A temporada de concertos da Orquestra de Macau começa no mês de Setembro, anunciou ontem o Instituto Cultural (IC), em conferência de imprensa no hotel Mandarin Oriental.

“Vários artistas de renome internacional serão convidados a actuar com a Orquestra de Macau, para partilhar com o público obras clássicas de famosos compositores alemães e austríacos em actuações muito aguardadas”, referiu, aos jornalistas, a presidente do IC, Mok Ian Ian.

Com o tema a “Herança dos Clássicos Alemães e Austríacos”, a organização convidou diversos músicos de renome internacional para tocarem no território várias obras de música clássica. Com um orçamento de 12 milhões de patacas, a nova temporada abre com concertos do violinista Ning Feng e encerra com uma gala de óperas de Verdi.

O “Concerto de Abertura da Temporada 2021-22 – Ning Feng encontra Brahms”, no qual a Orquestra de Macau vai colaborar com Ning Feng, violinista de renome internacional, revelará obras clássicas do mestre alemão Johannes Brahms. No concerto, Ning Feng apresenta o Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior de Brahms, um dos “Quatro Grandes Concertos para Violino”.

Brahms tem duplo destaque este ano ainda com o concerto “O Fabuloso Brahms – Zhang Haochen e a Orquestra de Macau”. Zhang Haochen, um jovem pianista que ganhou a medalha de ouro no 13.º Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, regressará a Macau para apresentar o concerto para piano e orquestra n.º 1 de Johannes Brahms.

Outra das novidades da edição deste ano, prende-se com a comemoração do 110º aniversário da estreia da obra de Gustav Mahler. A Orquestra de Macau apresentará o concerto “A Canção da Terra”, numa colaboração com a Orquestra Filarmónica de Xangai, sob a batuta do director musical e maestro principal da Orquestra de Macau, Lu Jia, e em conjunto com a alto chinesa Liu Siman e o tenor Xue Haoyin, para apresentar uma magnífica produção. “A Canção da Terra” é baseada em “A Flauta Chinesa”, uma colecção de poemas traduzidos pelo poeta alemão Hans Bethge que tem uma ligação inexplicável com a poesia da Dinastia Tang.

“Embora a letra da canção seja em alemão, esta é baseada em “A Flauta Chinesa”, uma colecção de poemas traduzidos pelo poeta alemão Hans Bethge que tem uma ligação inexplicável com a poesia da Dinastia Tang. A Orquestra de Macau e a Orquestra Filarmónica de Xangai vão colaborar nesta produção de grande envergadura, acreditando-se que irá dar um espectáculo inovador que certamente vai permitir aos aficionados da música terem uma experiência artística inesquecível”, notou o director musical e maestro principal da Orquestra de Macau, Lu Jia, na mesma conferência de imprensa.

O programa é vasto e, por isso, a Orquestra de Macau tem reservado diversas surpresas. Song Yuanming, uma soprano “com uma voz suave e delicada”, juntamente com Zhang Jiemin, uma das maestrinas chinesas mais influentes, apresenta o concerto “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo”. No concerto “O Poder da Música”, a Orquestra de Macau, sob a batuta do Lin Daye, vencedor do 6.º Concurso Internacional de Regência Sir Georg Solti, apresentará três obras de uma colecção de introdução à música clássica. No concerto “Câmara Fascinada”, Xu Zhong, o director do Teatro de Ópera de Xangai e maestro principal da Orquestra Sinfónica de Suzhou, apresentará um programa de obras-primas clássicas e românticas.

MGM e Orquestra de Macau de mãos dadas

Sob a batuta do maestro assistente da Orquestra de Macau, Francis Kan, a Orquestra de Macau e o seu parceiro artístico especial para a temporada que agora começa, a MGM, apresentam em conjunto “Os Planetas”, uma obra do século XX, do compositor britânico Gustav Holst. Para realçar a apresentação, o concerto combinará a maior tela interior de LED permanente do mundo, existente no teatro MGM, com efeitos de iluminação especiais, levando o público a uma viagem ao sistema solar para sentir a vastidão do grande universo, promete a organização. “Além disso, também nos associámos ao MGM onde decorreram palestras sobre “Estética” que discutiram a ligação entre a música e a vida”, acrescentou Lu Jia.

A nova temporada inclui ainda três concertos intitulados “Quando a Música Fala”, nos quais Lu Jia irá partilhar a música e as suas histórias com a audiência durante os concertos. “Vamos revelando histórias por detrás da música, e evocando o humor dos compositores. Os concertos serão precedidos por uma conversa pré-espectáculo, na qual partilharei a beleza da música com os aficionados da música de Macau”, referiu o director musical e maestro principal da Orquestra de Macau.

No ciclo “Música Alegre”, a Orquestra de Macau procura injectar criatividade na música clássica, a fim de desenvolver o interesse das gerações mais jovens pela música erudita e melhorar as suas capacidades de apreciação. Para isso, promove o “divertido e criativo” concerto “Música para Dançar”, onde o maestro Jason Lai apresentará 11 peças de dança de diferentes países, transformando a orquestra sinfónica numa dançarina super versátil. “A Orquestra de Macau sempre valorizou a educação musical e a promoção da música e continuará a sensibilizar as comunidades locais, escolas e espaços de arte, apresentando concertos de popularização para despertar o interesse dos jovens e das pessoas comuns pela música, para que mais público possa apreciar a beleza da música e cultivar uma mente bonita”, referiu Mok Ian Ian.

Devido à pandemia de Covid-19, o “Concerto de Encerramento da Temporada 2021-22 – Gala de Óperas de Verdi”, originalmente programado para a temporada 2020-21, foi adiado para a nova temporada, no qual a famosa soprano italiana Maria Agresta e o tenor Marco Berti apresentarão um programa de melodiosas árias de ópera. “Esperamos que seja possível. O convite está feito, e o concerto está marcado apenas para 2022, mas temos que ter em conta como está a situação pandémica na altura. Se as restrições estiverem como agora, eles não podem sequer entrar no território”, disse Mok Ian Ian

Por fim, ainda haverá lugar a um dia dedicado à crianças com o “Concerto do Dia da Criança: Manual de Truques do Maestro”, que oferece uma experiência musical única ao público infantil, combinando diversão, histórias e educação.

Os bilhetes para os cinco primeiros concertos da nova temporada – “Concerto de Abertura da Temporada de 2021-22 – Ning Feng encontra Brahms”, “Diálogo de Trio de Piano”, “Comemoração do 110.º aniversário da estreia da obra de Mahler: A Canção da Terra – Orquestra de Macau e Orquestra Filarmónica de Xangai”, “Concerto de Natal – Fantasia de Inverno” e “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo” -, estarão à venda a partir das 10h horas do próximo sábado, dia 31 de Julho, na Bilheteira Online de Macau. Diversos descontos e outras promoções serão oferecidas pela organização.