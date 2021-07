Lam Lon Wai pede políticas e medidas para combater o envelhecimento da população

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado Lam Lon Wai entregou uma interpelação escrita ao Governo com duas questões relacionadas com o envelhecimento da população de Macau. Nesta interpelação, o deputado sugeriu ao Governo conduzir uma investigação mais aprofundada sobre a tema e introduzir políticas e medidas mais específicas a favor da natalidade para abrandar o envelhecimento da população.

“Lidar com uma população em envelhecimento é uma questão global e Macau não é imune a isso”, apontou Lam Lon Wai. De acordo com as projecções das autoridades de Macau, a cidade encontra-se actualmente na fase “Ageing Society”, segundo os critérios de classificação das Nações Unidas, e entrará na fase “Ageing Society” em 2026 e na fase “Super Ageing Society” após 2036.

De acordo com o deputado, como a taxa de natalidade de Macau continua a diminuir e a esperança de vida continua a aumentar, o envelhecimento da população está a tornar-se mais pronunciado. Ao mesmo tempo, o envelhecimento da população dará origem a uma série de problemas sociais, incluindo uma diminuição da mão-de-obra e um aumento das despesas de saúde, que afectarão o desenvolvimento económico e social a longo prazo. Assim, é necessário que o Governo realize estudos específicos e formule medidas específicas para retardar o processo.

“Uma das coisas mais importantes é encorajar a natalidade e optimizar a política de fertilidade, mas o trabalho de Macau nesta área ainda precisa de ser reforçado”, adiantou o deputado, acrescentando que: “Nas suas respostas anteriores às interpelações escritas dos deputados, a maioria das medidas mencionadas pelo Governo já estava em vigor e apenas tinham sido feitas melhorias limitadas nos últimos anos, tornando assim difícil alcançar verdadeiramente o efeito de encorajar a natalidade. Além disso, as autoridades estão apenas na fase de estudo da introdução de mais medidas políticas conducentes ao incentivo, e não há nenhuma direcção, alvo e calendário específicos para o estudo.”

Assim, Lam Lon Wai quis saber que, a fim de promover uma melhor natalidade e retardar o processo de envelhecimento da população, se irá realizar-se algum estudo especial sobre políticas específicas para incentivar a natalidade e estabelecer um calendário e um objectivo específicos para a implementação.

Perante o facto de o Governo da China Continental já ter desenvolvido uma série de políticas para abrandar o envelhecimento da população, o deputado questionou: “Podem as autoridades fazer referência à experiência do Continente e de outras regiões para reduzir ainda mais os custos do parto, da parentalidade e da educação, melhorar a concessão de licenças e subsídios para o parto, e reforçar as políticas de apoio em matéria de tributação e habitação, de modo a optimizar a política de fertilidade em vários aspectos?”.

L.H.