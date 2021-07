Jogos Olímpicos: Camas de cartão, exames diários de saliva e testes de ácido nucleico antes das provas

Com um ano de atraso, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 arrancaram na semana passada sob fortes medidas de segurança devido à pandemia da Covid-19. Na Aldeia Olímpica, onde grande parte dos 11 mil atletas estão alojados, as regras do distanciamento social e de prevenção contra a Covid-19 são levadas a sério, diariamente. “Eles aqui não brincam”, disse Humberto Évora, médico da comitiva de Cabo Verde, ao PONTO FINAL, sobre as medidas de prevenção implementadas tanto aos atletas como aos membros das respectivas delegações olímpicas, nomeadamente exames diários de saliva, obrigatoriedade do uso de máscara e apresentação de um código de saúde para aceder ao refeitório.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2020 arrancou na passada sexta-feira com um ano de atraso, no Estádio Olímpico de Tóquio, sem a euforia das bancadas e sob fortes medidas de prevenção contra a Covid-19, sendo que a maioria dos representantes das 205 comitivas olímpicas presentes no Japão desfilou de máscara com as respectivas bandeiras, à excepção de países como o Quirguistão e Tajiquistão. Em plena pandemia, Tóquio acolheu 11 mil atletas para os Jogos Olímpicos sob fortes medidas de segurança, a começar, desde logo, antes da própria viagem.

Segundo Humberto Évora, médico da comitiva de Cabo Verde, as respectivas delegações olímpicas receberam uma série de indicações, por e-mail, antes da partida para Tóquio, com instruções específicas para que fossem instaladas plataformas digitais de prevenção de saúde. “Antes, eles pedem às pessoas para que, cerca de 15 dias antes do embarque, façam uma quarentena possível. Isolar-se, evitar contactos de risco”, começou por explicar o médico cabo-verdiano Humberto Évora ao PONTO FINAL, acrescentando que, para além disso, todos os membros das comitivas olímpicas tiveram de fazer dois testes de ácido nucleico até 72 horas antes do embarque. “Temos de apresentar depois a aplicação Osha, onde está todo o historial de saúde. Fazemos o teste e carregamos o teste para essa aplicação, que também tem um questionário com questões sobre febre, casos anteriores de infecção por Covid-19 ou qualquer sintoma. E fazemos isso para ser monitorizado depois à chegada. Depois de ter tudo isso é que podemos apanhar o avião e vir até ao Japão”, frisou.

Na chegada a Tóquio é feita a segunda etapa de rastreio de potenciais casos de Covid-19 com um forte dispositivo de saúde montado no aeroporto. “Ao chegar a Tóquio, eles têm aqui um forte sistema montado, uma linha só para os Jogos Olímpicos onde há um arsenal de pessoas a tratar do rastreio. Tendo essa aplicação da Osha facilita muito mais porque através do QR code conseguem identificar rapidamente e ver se está tudo certo e, aí mesmo, fazemos o teste de saliva, antigénio. Depois de fazer esse teste, verificam se está tudo em ordem para podermos seguir”, recordou Humberto Évora responsável clínico da comitiva olímpica de Cabo Verde, constituída por 15 pessoas, sendo seis atletas.

Três horas para chegar à Aldeia Olímpica

Apesar da rapidez na triagem do aeroporto, as comitivas olímpicas tiveram problemas no transporte para a Aldeia Olímpica. “Eles estão relativamente bem organizados, passámos esse sistema [do aeroporto] em cerca de uma hora porque têm tudo tabelado. Depois, o que está assim um bocado, não digo desorganizado, mas lento, é o sistema de transportes. Enquanto esperávamos pelo nosso transporte, de repente, chegam mais 100 pessoas da comitiva de Cuba, e pouco depois outros 200 de França. Então, os transportes é que estão um bocado lentos. O que eu posso dizer é que devo ter aguardado cerca de três horas depois de passar por todo esse protocolo de testes e de mostrar o passaporte e isso tudo, e ainda aguardei perto de três horas para entrar no autocarro e vir para a Aldeia Olímpica”, confessou Humberto Évora, médico também em Macau que acompanhou as comitivas olímpicas de Cabo Verde desde Pequim 2008.

Ultrapassados os desafios da viagem, os 18 mil atletas e dirigentes das comitivas olímpicas ficaram instalados na Aldeia Olímpica, um complexo de 21 prédios numa área com 440 mil metros quadrados, onde “todas as medidas de prevenção devem ser seguidas”, indicou o clínico, adiantando que o uso de máscara é obrigatório “em todo o lugar que se vai”, e que “só não verificam se as pessoas dormem de máscara ou não”, atirou, bem disposto, Humberto Évora.

Distanciamento social, menos na hora da refeição

Em relação às regras de distanciamento social, todos os atletas e dirigentes têm de respeitar as indicações, assim como medição de temperatura e higienização das mãos. “Têm desinfectantes líquidos em tudo o que é lugar. O sítio mais estranho onde encontrei gel álcool não existe pela simples razão de que há em todo o lugar”, assinalou Humberto Évora antes de abordar a questão do protocolo para aceder aos refeitórios. “Estão sempre a avisar que o distanciamento social deve ser feito, mas, no entanto, não é possível em determinadas circunstâncias, por exemplo, à chegada nos refeitórios, quando se tem de fazer a identificação de todos, com os respectivos cartões de autorização de entrada no território, as pessoas acabam por se acumular um bocado. O refeitório é grande, mas de repente sai uma equipa de 40 pessoas que acaba o treino, e se coincide à mesma hora com outra equipa já são 80 ou 100 pessoas a entrar ao mesmo tempo. Os atletas são jovens e não estão muito para aí virados. São pequenos pontos onde o distanciamento social não é cumprido, mas, no entanto, avisam sempre para se fazer”, referiu.

Dentro do refeitório, as medidas de prevenção e distanciamento social procuram assegurar o mínimo de risco de contágio. “A zona do refeitório são salões enormes onde cabe quase toda a gente lá. No entanto, eles têm umas plaquetas divisórias individuais. Eu vou e pego no tabuleiro com umas luvas de plástico. Pego nos talheres e em tudo, e só quando uma pessoa se senta é que pode tirar a máscara e as luvas para comer. Tem uns plaquetes de plástico transparentes que isolam duas de lado e uma de frente”, revelou Humberto Évora.

Testes de ácido nucleico em dias de prova e camas de papelão

Questionado sobre que indicações de saúde foram distribuídas às delegações pelo Comité Olímpico, o médico da comitiva de Cabo Verde disse que são feitas reuniões online regulares onde são abordados temas mais relacionados com medicina desportiva. “Há sempre reuniões a cada dois dias, um de fisioterapia, outro de medicina, outro de tratamentos, e vão variando os temas a cada dois até ao fim. Desta vez optaram por fazer reuniões online. Em relação às medidas de Covid-19 estão sempre a salientar isso a toda a hora. No desfile houve uns atletas sem máscara e já foram penalizados por isso. Eles aqui não brincam”, frisou Humberto Évora, acrescentando depois que os testes de saliva são diários, e que todos os atletas têm de realizar um teste de ácido nucleico antes das provas em que participam. “Antes das provas, os atletas têm de fazer testes de ácido nucleico. O resto, no dia a dia normal, de manhã, faz-se sempre colheita de saliva.

Sobre o impacto das medidas de prevenção e do actual contexto pandémico nas performances dos atletas, o médico da delegação de Cabo Verde reconheceu que “do ponto de vista emocional” poderá afectar os atletas, mas assinalou também que os atletas, à parte das constantes monitorizações de entrada e saída dos edifícios, têm todas as condições de treino na Aldeia Olímpica.

Ainda sobre as condições dos apartamentos da Aldeia Olímpica, Humberto Évora achou curioso a opção das camas feitas de papelão. “As camas são de papelão. Por acaso está bem-feita. Enquanto que nos outros apartamentos as paredes eram normalmente mais ou menos consistentes, aqui, para fazer as divisórias, é tudo contra-placado. As camas são mesmo de papelão. Estava um bocado receoso, mas isto aguenta bem, até hoje, pelo menos, não caí. Espero é que alguém não pegue fogo nisso que este papel para pegar fogo é fácil”, concluiu Humberto Évora.