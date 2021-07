Governo diz que vai continuar a reforçar educação sobre segurança rodoviária

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Já foram realizadas melhorias em várias passadeiras, indicaram as autoridades em resposta a uma interpelação escrita apresentada por Wong Kit Cheng sobre a optimização das instalações de tráfego em Macau. A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) disse ainda que continuará a discutir a criação de travessias pedonais em direcção oblíqua.

Numa resposta à interpelação escrita entregue pela deputada Wong Kit Cheng, o director substituto dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) respondeu a três questões da deputada. Chiang Ngoc Vai indicou que o Governo continuará a optimizar as passadeiras de Macau, de acordo com o plano já elaborado anteriormente, acrescentando que, para além da optimização contínua dos pontos de tráfego intenso da cidade, as autoridades continuarão a centrar atenção na educação da segurança do tráfego público. Além disso, serão realizadas mais discussões sobre a instalação de travessias pedonais em direcção oblíqua.

No início deste mês Wong Kit Cheng entregou uma interpelação escrita ao Governo para pedir mais atenção à segurança de tráfego público. De acordo com a deputada, recentemente, tem havido uma série de acidentes de trânsito envolvendo estudantes nas passadeiras em Macau. Embora não tenha havido vítimas, a situação tem causado muita preocupação pública, uma vez que as passadeiras, originalmente destinadas a permitir a passagem segura de peões, se tornaram um local inseguro para o fazer. “Segundo as estatísticas, entre 2010 e 2020 ocorreram 13 acidentes fatais nas passagens de zebra, pelo que a segurança das passadeiras não pode ser ignorada”, apontou.

“Desde 2019, apenas um total de 62 passadeiras foram inspeccionadas, das quais 40 já foram melhoradas, enquanto as restantes estão ainda à espera do início das obras”, enfatizou. Assim, com o objectivo de aumentar a segurança dos peões e veículos que utilizam passagens, a deputada quis saber se o Governo acelerará a melhoria das passagens de peões existentes, de acordo com os princípios de instalação de passagens de peões estabelecidos pela DSAT, especialmente para reduzir o número de passadeiras instaladas nas curvas ou obstruídas por outros objectos.

Na resposta a esta questão, o responsável indicou que a DSAT continua a rever a criação de passadeiras em várias zonas, procedendo à sua optimização segundo as próprias condições. O director substituto adiantou que, entre 2019 e Junho deste ano, foram elaborados planos de aperfeiçoamento de 68 passadeiras, das quais 43 já tinham sido optimizadas, acrescentando que o público poderia consultar a página oficial da DSAT para mais detalhes dos projectos.

Foi também mencionado na interpelação o tema da instalação de sistemas de videovigilância inteligente em pontos de tráfego intenso e junto a escolas. A deputada concorda que este sistema pode aumentar a sensibilização dos utentes das estradas para a segurança.

Na resposta, o responsável afirmou que, desde o ano de 2016, a DSAT tinha concluído o reordenamento e a optimização de 28 pontos de tráfego mais movimentados, e, todos os anos, nas férias de Verão, tem vindo a proceder à revisão, criação, renovação e actualização das instalações de trânsito e das sinalizações verticais e horizontais em várias zonas escolares de Macau.

Segundo a autoridade de trânsito, actualmente, foram instalados sistemas de videovigilância em várias intersecções, troços e passadeiras. No entanto, a DSAT declarou que, para reforçar a sensibilização dos utentes das vias públicas sobre a segurança rodoviária, é necessário realizar acções contínuas de educação. “Nesse sentido, as associações e as escolas devem desempenhar a sua própria influência e responsabilidade, colaborando com o Governo na divulgação dos conhecimentos correctos sobre segurança rodoviária”, adiantou.

Além disso, relativamente ao plano de instalação de travessias pedonais em direcção oblíqua, de acordo com o responsável, bastantes opiniões foram manifestadas pelo público sobre a criação deste sistema, pelo que a DSAT está, neste momento, a optimizar, em conjunto com os serviços de execução da lei, os trabalhos técnicos e de divulgação, e, após a sua conclusão, irá apresentá-los ao Conselho Consultivo do Trânsito e ouvir as suas sugestões, bem como procederá, através do Planeamento Geral do Transito e Transportes Terrestres de Macau (2021-2030), “ao balanco e a consideração geral sobre o rumo de desenvolvimento e gestão do trânsito de Macau”.

Luís Hanyu