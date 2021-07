Cerca de 150 pessoas que estiveram no aeroporto de Nanjing terão de cumprir quarentena

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As autoridades de saúde de Macau anunciaram que quem esteve no aeroporto de Nanjing, na província de Jiangsu, terá de cumprir quarentena de 14 dias. Em causa está um caso registado em Zhuhai, que teve origem neste aeroporto. Há, segundo as autoridades, cerca de 150 pessoas nestas condições. Numa conferência de imprensa extraordinária realizada ontem, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou também que as pessoas que tenham feito o mesmo percurso do homem diagnosticado em Zhuhai terão de realizar três testes de ácido nucleico nos próximos sete dias.

Zhuhai registou recentemente um caso de infecção assintomática, num homem que esteve no aeroporto Lukou, de Nanjing, na província de Jiangsu. Isto fez com que as autoridades de saúde de Macau realizassem ontem uma conferência de imprensa extraordinária para anunciar que quem esteve no aeroporto de Nanjing terá de ser sujeito a 14 dias de observação médica.

De acordo com os Serviços de Saúde, há cerca de 150 pessoas que terão de cumprir quarentena. As autoridades de saúde estão a contactar as pessoas que terão de ser sujeitas a quarentena. Os residentes nesta situação não terão de pagar a quarentena, no entanto, os não residentes terão de pagar. Além disso, os familiares dessas pessoas terão de fazer um teste de ácido nucleico. No total, foram registados 57 casos de Covid-19 com origem neste aeroporto de Nanjing.

Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, assinalou que, como há uma grande circulação de pessoas entre Macau e Zhuhai, “Macau também tem a possibilidade de propagação do vírus na comunidade, e este risco é agora maior”.

Por outro lado, todos os cidadãos que, em Zhuhai, estiveram nos mesmos locais do homem diagnosticado terão de realizar três testes de ácido nucleico ao longo dos próximos sete dias.

O homem de 29 anos apanhou o voo CZ5846 do aeroporto de Nanjing para Zhuhai no dia 19 de Julho. Ao chegar a Zhuhai, foi num ‘shuttle’ para o hotel Grand Hyatt. Mais tarde, jantou no restaurante Laochuanfang. Na manhã da passada terça-feira, foi até ao Everbright International Trade Center para participar numa reunião da empresa e jantou com colegas no restaurante Crooked Guizhou, tendo depois regressado ao hotel. Na quarta-feira, depois de anunciado o surto com origem no aeroporto de Nanjing, o homem foi fazer o teste ao hospital, tendo depois sido encaminhado para um hotel designado para observação. “Se tiverem percurso idêntico é melhor contactar o centro de contingência de forma imediata”, avisou Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença.

A cidade de Zhuhai vai realizar testes de ácido nucleico a toda a sua população e os resultados vão servir de referência às autoridades de Macau para ajustar as medidas anti-epidemia na região.

Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades aproveitaram para repetir o apelo à vacinação. “Vocês acham que Macau é uma cidade segura, mas isto não é absoluto. Macau também está sob perigo de ser infectada, por isso é melhor tomar a vacina com a maior brevidade”, alertou Alvis Lo. Até às 16 horas de ontem, tinham sido inoculadas, no total, 276.654 pessoas, ou seja, cerca de 45% da população.

As autoridades anunciaram também que vão ser alteradas as medidas para quem vier de Taiwan. Até aqui, quem chegava da Formosa tinha de cumprir 21 dias de quarentena e ainda outros sete em auto-gestão de saúde. A partir de agora, deixa de ser necessário que essas pessoas cumpram os sete dias adicionais de auto-gestão de saúde.