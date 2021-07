CAEAL recorda que pessoas colectivas devem apresentar boletim de inscrição até 29 de Julho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As pessoas colectivas que tenham capacidade eleitoral activa e que pretendam exercer o direito de voto nas próximas eleições legislativas deve apresentar o Boletim de Inscrição dos Votantes de Pessoas Colectiva e demais documentos relevantes à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) até 29 de Julho. Segundo as disposições da Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau, as pessoas colectivas elegíveis para votar devem apresentar o formulário CAEAL 31 até 45 dias antes da data das eleições.

Em comunicado, a CAEAL assinalou que cada pessoa colectiva tem direito a “um número máximo de vinte e dois votos”, os quais são exercidos por outros tantos votantes escolhidos de entre os membros dos respectivos órgãos de direcção ou de administração, membros que sejam pessoas singulares com capacidade eleitoral activa e que estejam em exercício na data da marcação das eleições, que, neste caso, foi a 8 de Março de 2021.

De acordo com a CAEAL, as pessoas colectivas eleitoras que pretendam exercer o direito de voto no dia 12 de Setembro terão de apresentar também até 29 de Julho a “Declaração de Aceitação do Exercício do Direito de Voto no Sufrágio Indirecto em Representação de Pessoa Colectiva”, a “Certidão emitida pela DSI para efeitos das eleições por sufrágio indirecto para a Assembleia Legislativa da RAEM” e a “Cópia do BIRP do responsável da pessoa colectiva que assinou o referido boletim e da pessoa responsável pela apresentação do boletim de inscrição dos votantes e pelo levantamento da Credencial para o Exercício do Direito de Voto”.

A CAEAL frisou ainda que cada votante “não pode representar mais do que uma pessoa colectiva” e deve subscrever a “Declaração de Aceitação do Exercício do Direito de Voto no Sufrágio Indirecto em Representação de Pessoa Colectiva”. “O votante que tiver assinado mais do que uma declaração, não pode representar nenhuma pessoa colectiva no exercício do direito de voto, não podendo, neste caso, as pessoas colectivas em causa alterar ou substituir os votantes”, pode ler-se em comunicado.

A lista das pessoas cujas declarações de aceitação do exercício do direito de voto no sufrágio indirecto em representação de pessoa colectiva foram consideradas nulas será publicada até 13 de Agosto pela CAEAL.