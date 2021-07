Burla com fichas de jogo causou prejuízo de 116 mil dólares de Hong Kong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um homem residente da China Continental foi detido por ter, alegadamente, burlado um outro indivíduo em cerca de 116 mil dólares de Hong Kong dizendo que poderia vender fichas de jogo com o preço mais baixo. Há outro suspeito que fugiu entretanto para o interior da China com o dinheiro.

Um homem de 36 anos, residente da China Continental, actualmente desempregado, foi detido por suspeita de realizar conjuntamente com um outro indivíduo um burla de valor elevado, indicou a Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa. Segundo as autoridades, a vítima é também um homem do interior da China e o prejuízo neste caso foi de cerca de 116 mil dólares de Hong Kong. Um dos suspeitos conseguiu mesmo fugir para a China Continental com o dinheiro.

Na madrugada do dia 4 do mês passado, a vítima entrou em Macau e foi a um casino no Cotai para jogar. À chegada ao casino, a vítima encontrou os dois suspeitos. Os dois homens referiram à vítima que podia obter 300 mil dólares de Hong Kong em fichas de casino por apenas 100 mil dólares de Hong Kong em dinheiro, desde que a vítima entregasse o seu salvo-conduto e 12 mil dólares de Hong Kong em dinheiro como garantia.

Além disso, o homem foi obrigado a pagar 50 mil dólares de Hong Kong como juros por cada transacção. A vítima concordou e começou a jogar no casino. Segundo a PJ, durante o jogo, a vítima tinha feito um total de três transacções com os suspeitos, tendo sido extraído um total de juros de 15 mil dólares de Hong Kong. Mais tarde no mesmo dia, a vítima foi proibida de jogar pelos dois suspeitos uma vez que tinha perdido demasiado dinheiro.

Na sequência, os dois suspeitos devolveram os documentos à vítima e deixaram o casino. Algum tempo depois, quando a vítima verificou a sua carteira, descobriu que faltavam os 12 mil dólares de Hong Kong em dinheiro utilizado como a garantia. Ao mesmo tempo, a vítima percebeu que as fichas que lhe restavam eram fichas que só podiam ser utilizadas para fazer apostas e não trocadas por dinheiro, e assim depositou-as na conta da sala. Mais tarde nessa mesma manhã, os dois suspeitos regressaram ao casino e retiraram toda as fichas da conta. Só na tarde do mesmo dia, quando a vítima foi à sala VIP para retirar as fichas, é que descobriu que tinha burlada e pediu ajuda à polícia.

Após a investigação, a PJ identificou dois homens suspeitos através da câmara ao casino. Na sexta-feira passada, um dos dois suspeitos foi detido nas Portas do Cerco pela PJ ao entrar em Macau novamente. Depois do interrogatório, o arguido confessou que tinha realizado a burla com um parceiro e foi acusado por vários crimes, incluindo usura para jogo, exigência ou aceitação de documentos e furto e o caso foi transferido ontem para o Ministério Público (MP). As autoridades estão ainda à procura do outro suspeito, que desapareceu com o dinheiro.

Quatro detidos em roubo durante caso de prostituição

Dois homens e duas mulher, residentes do interior da China, foram detido por terem, supostamente, realizado vários roubos durante actividades ilegais de prostituição, segundo a Polícia Judiciária, acrescentando que há outra suspeita que já fugiu de Macau. Além disso, o prejuízo da queixosa foi de cerca de 20 mil patacas.

Na noite da passada segunda-feira, a polícia recebeu um queixa de um homem de 61 anos, residente em Macau. A vítima disse ter conhecido uma mulher na rua que ofereceu serviços de massagem. A vítima aceitou e foi, então, para um quarto de hotel com a mulher. Ao chegar, o homem deixou uma corrente de ouro e um pendente de jade no valor de cerca de 20 mil patacas no parapeito da janela, enquanto tomava um duche. Depois de tomar banho, a vítima descobriu que tanto a mulher como os seus pertences tinham desaparecido. Assim, suspeitou ter sido roubado e optou por chamar a polícia.

Depois de verificar as câmaras de CCTV, a polícia identificou uma mulher e um homem envolvido no caso que tinham aparecido em várias zonas a abordar pessoas, acreditando-se que estariam à procura de clientes. Após investigação, a polícia interceptou um homem suspeito e conduziu uma investigação em duas residências da sua propriedade que eram suspeitas de serem locais de prostituição. Na altura de detenção, os agentes apreenderam algum equipamento relacionado com actividades de prostituição, bem como três outros suspeitos. A outra mulher envolvida tinha saído de Macau entretanto com os bens furtados na noite do incidente e a polícia continua em investigações para localizar o seu paradeiro.

Luís Hanyu