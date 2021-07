Bolsas de mérito e de estudo incorporadas na DSEDJ com Bolsas de Mérito Especial, garante Lou Pak Sang

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude assegurou que as bolsas de estudo e de mérito não foram canceladas pelo Governo e que as bolsas especiais atribuídas aos alunos locais para estudar em universidades no estrangeiro serão transferidas da Fundação Macau para a DSEDJ. Sobre o regresso de talentos ao território, Lou Pak Sang assinalou também que as instituições de ensino superior locais já podem apresentar os respectivos pedidos para contratar residentes de Macau no estrangeiro para as profissões de docente, investigador ou pessoal administrativo em instituições do ensino superior.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As bolsas de estudo e de mérito distribuídas pelo Governo aos alunos de Macau não foram reduzidas nem canceladas, garantiu Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), numa resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou enviada ao Executivo a 25 de Junho, onde o vice-presidente da Associação Novo Macau questionou o alegado cancelamento de várias bolsas de mérito e de estudo após a fusão dos serviços da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Apesar de reconhecer que houve atenção por parte das autoridades para evitar uma “sobreposição das bolas de mérito e de estudo”, o director da DSEDJ assegurou a distribuição de todas as bolsas de estudo no próximo ano lectivo.

“O Governo cancelou, repentinamente, a referida bolsa, que visa apoiar os locais a prosseguirem os seus estudos em instituições de ensino superior de classe mundial e a contribuírem para a sociedade após conclusão dos estudos, e, ao mesmo tempo, reduziu, significativamente, o número das outras bolsas. Porquê?”, questionou Sulu Sou.

Na resposta com data de 15 de Julho, Lou Pak Sang frisou que “a fim de os recursos serem eficazes e razoavelmente usados e o erário público ser bem aplicado, evitando sobreposição das bolsas de mérito e de estudos, este ano lectivo da DSEDJ vai incorporar, sucessivamente e através do Fundo de Acção Social Escolar (FASE), as várias tipologias de bolsas de mérito e de estudos do Governo da RAEM”.

Outra questão levantada por Sulu Sou foi o alegado cancelamento da bolsa de mérito especial que inicialmente seria atribuída pela Fundação Macau, mas que passou a ser atribuída pelo Fundo de Acção Social Escolas. “De repente, esta bolsa foi cancelada, o que teve um grande impacto no planeamento da carreira profissional dos alunos excelentes. O Governo deve adoptar medidas para remediar a situação, por exemplo, restabelecer a bolsa de mérito especial no âmbito do Plano das bolsas de estudo para o ensino superior do Fundo de Acção Social Escolar, ou manter temporariamente a sua atribuição através da Fundação Macau. Vai fazê-lo?”, inquiriu Sulu Sou.

Na resposta ao vice-presidente da Associação Novo Macau, Lou Pak Sang disse ser necessário a realização de um “estudo detalhado” com vista à “integração dos diversos planos e regulamentos das bolsas”, no sentido de “aprimorar continuamente este trabalho”. De acordo com Lou Pak Sang, o programa de Bolsas de Mérito Especial será continuado e transferido da Fundação Macau para a DSEDJ.

“Foi já publicado que a admissão de candidaturas às Bolsas de Mérito e Bolsas Especiais, do Plano das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior do FASE, decorrerá entre 2 e 20 de Agosto. O programa de Bolsas de Mérito Especial, que visa apoiar os estudantes a prosseguirem os seus estudos em universidades de topo a nível mundial ou em universidades com cursos superiores de renome, será também continuado, sendo transferido, de acordo com o princípio de gestão de todos os subsídios do Governo da RAEM na área educativa, da Fundação Macau para a DSEDJ, mantendo, basicamente, o número de vagas; o respectivo regulamento será publicado em breve”, indicou o director da DSEDJ.

Já em relação às questões colocadas por Sulu Sou sobre os planos do Governo para atrair o regresso de talentos de Macau no estrangeiro, Lou Pak Sang recordou que as “instituições do ensino superior de Macau podem apresentar os seus pedidos de acordo com a situação real, aumentando a oportunidade de os talentos de Macau regressarem para servir Macau” ao abrigo do “Programa de incentivo ao regresso dos docentes e investigadores ou do pessoal administrativo para trabalhos de curta duração em Macau” no sentido de captar residentes para as “profissões de docente, investigador ou pessoal administrativo em instituições do ensino superior”.

“Relativamente à formação de talentos, a Comissão, em conjunto com a Fundação Macau, organizou o ‘Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos Quadros Qualificados’, lançado em Novembro de 2017 e continuado em 2021. Os residentes de Macau que obtiveram credenciações constantes no catálogo de prémios do Programa, podem beneficiar de um prémio pecuniário de montante fixo. O Programa visa incentivar os residentes de Macau a submeterem-se a exames de credenciação profissional e a obterem a respectiva qualificação, elevando as suas competências individuais e profissionais, fomentar a mobilidade ascendente e a integração no desenvolvimento da sociedade”, concluiu o representante do Governo.